İki günde 18 milyar dolar buhar oldu

Vietnamlı elektrikli araç üreticisi VinFast Auto’nun hisseleri düşmesi sahibi Pham Nhat Vuong'a pahalıya patladı. İş adamı iki günde 18 milyar dolar kaybetti.

VinFast Auto hisseleri Wall Street’teki son iki işlem gününde sert düştü ve Salı günü Nasdaq Global Select Market'te halka arz edildiğinde elde ettiği yüzde 255'lik kazancın yaklaşık yarısından fazlası buhar oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, şirketin birkaç hissesi dışında tüm hisselerini kontrol eden Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Pham Nhat Vuong'un net değeri yaklaşık %40 düşüşle 26,2 milyar dolara geriledi.

Yaşanılan sert dalgalanmanın ardından 46,4 milyar dolarla VinFast'ın piyasa değeri General Motors’un üstünde yer alıyor.