İki haftalık savaşın bilançosu: Dubai emlak piyasası sert etkilendi

İran ile ABD ve İsrail arasında 2 haftadır süren savaş küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Piyasalardaki fiyatlamalarda sert hareketler görülürken, 28 Şubat–13 Mart 2026 döneminde iki haftalık süreçte petrol ve doğal gaz fiyatları güçlü yükseliş gösterirken, altın, gümüş ve bazı bölgesel piyasalarda düşüşler görüldü.

InvestorSight Research ve Trading Economics verilerine göre, 28 Şubat’ta başlayan savaş, küresel piyasalarda enerji tarafında yükselişlere neden oldu. İki haftalık dönemde ham petrol fiyatı yüzde 40,8 yükseldi. Aynı dönemde doğal gaz fiyatları da yüzde 14,4 yükseldi.

Enerji fiyatlarındaki bu hareket, söz konusu dönemde piyasalarda görülen en güçlü artışlardan biri olurken, dolar endeksi de aynı dönemde yüzde 2,5 arttı.

Değerli metallerde düşüş

Enerji fiyatlarındaki artışa karşın altın ve gümüşte gerileme görüldü. İki haftalık dönemde altın fiyatı yüzde 3,5 düşerken, gümüş fiyatları yüzde 10,5 geriledi.

Körfez piyasaları etkilendi

Söz konusu dönemde bazı bölgesel piyasalarda da değer kayıpları sert oldu. Abu Dabi Borsası ana endeksi FTSE ADX General, iki haftalık süreçte yüzde 9,3 geriledi.

İran füzelerinin hedefine yerleşen Dubai’deyse emlak piyasası savaştan en çok etkilenenlerden biri oldu. Dubai’deki gayrimenkul piyasasını takip eden Dubai Real Estate Index (DFMREI) en sert düşüşlerden birini yaşarken, 28 Şubat ile 13 Mart 2026 tarihleri arasında yüzde 28,7 değer kaybetti.