İklim değişikliği varlık değerlerinde düşüşe yol açabilir

Bakan Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin İklimle İlgili Finansal Risk Danışma Komitesi'nin ilk toplantısında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin finansal etkisine dikkati çekti.

Net sıfır ekonomisine gecikmeli ve düzensiz bir geçişin finansal sistemde şoklara neden olabileceğini belirten Yellen, "İklim değişikliği yoğunlaştıkça, doğal afetler ve artan sıcaklıklar finansal sistemde art arda gelebilecek varlık değerlerinde düşüşe yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, bu etkilerin varsayımsal olmadığına, halihazırda gerçekleştiğine işaret ederek, ABD'de son 5 yılda yıllık milyar dolarlık felaket sayısında, enflasyon dikkate alındıktan sonra bile 1980'lere kıyasla 5 kat artış olduğunu kaydetti.

California, Florida ve Louisiana gibi eyaletlerin son zamanlarda özellikle şiddetli fırtınalar ve yangınlar gördüğünü belirten Yellen, ülkenin güneyindeki son yıkıcı kasırgaların ve batı kıyısında yoğunlaşan fırtınaların iklim değişikliğinin nasıl hızlandığını hatırlattığını ifade etti.

Yellen, bu felaketlerin bireyler ve aileler üzerindeki etkisine ek olarak ekonomik ve finansal etkilerinin de önemli olduğunu vurguladı.