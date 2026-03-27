İmalat ve istihdam verilerinde pozitif ayrışma: ABD ekonomisi resesyon riskini geride mi bırakıyor?

Kansas City Fed İmalat Endeksi, mart ayı verileriyle ekonomik aktivitede dikkat çekici bir toparlanma sinyali verdi. Şubat ayında 5 puan seviyesinde olan kompozit endeks, mart ayında sürpriz bir ivme kazanarak 11 puana yükseldi. Bu rakam, Temmuz 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olması bakımından, imalat sanayiindeki durgunluk endişelerini bir miktar yatıştırmış durumda.

İstihdam endeksinde kritik dönüşüm

Verinin alt kalemleri incelendiğinde, en stratejik iyileşmenin istihdam tarafında yaşandığı gözlemleniyor. Bir önceki ay negatif bölgede (-7) yer alan istihdam endeksi, mart ayında sert bir yükselişle +6 puana ulaştı. Bu tablo, bölgedeki sanayi kuruluşlarının sadece üretim hacmini artırmakla kalmayıp, iş gücü talebinde de yeniden genişleme sürecine girdiğini kanıtlıyor. Yeni siparişler ve sevkiyat hacmindeki eş zamanlı artış, bu toparlanmanın tek bir kalemle sınırlı kalmadığını, sektör genelinde bir hacim artışı yaşandığını gösteriyor.

Makroekonomik projeksiyon ve resesyon beklentileri

Kansas Fed verileri, imalat sektörünün yüksek faiz baskısına rağmen yumuşak iniş senaryosunu sürdürdüğünü ve Mart ayındaki genişlemenin GSYH büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon gerektirdiğini kanıtlıyor. Mevcut yerel toparlanmanın ülke geneli PMI verilerine yansıması ve Fed’in faiz patikasında çarpan etkisi yaratması beklenmektedir.