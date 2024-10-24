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IMF, ABD-Çin ticaret savaşının maliyeti konusunda uyardı!

IMF Başkan Yardımcısı Gopinath, “ABD ve Çin arasındaki ticaret tarifelerinin tırmanması 'herkes için maliyetli' olacak” dedi.

Haber Merkezi
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IMF, ABD-Çin ticaret savaşının maliyeti konusunda uyardı!
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IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, ABD ile Çin arasındaki ticaret ve gümrük tarifeleri geriliminin tırmanmasının dünya çapında "maliyetli" ekonomik sonuçları olacağını söyledi.

Gopinath, "Dünya çapında jeopolitik olarak yönlendirilen ticaret görüyoruz, bu nedenle genel ticaretin GSYH'ye oranına baktığınızda bu durum iyi gidiyor, ancak kimin kiminle ticaret yaptığı kesinlikle değişiyor" dedi. ABD ve Çin birbirleriyle daha az ticaret yapıyor ve ticaretlerinin bir kısmı başka ülkeler üzerinden yeniden yönlendiriliyor, diye ekledi.

Gopinath, CNBC'ye verdiği demeçte, IMF'nin modellemesine göre gümrük vergilerinin artırılması halinde bunun "herkes için maliyetli" olacağını söyledi. "Üretim, dünyadaki tüm ülkeler için öngördüğümüzden çok daha düşük olacak, enflasyon üzerinde baskı olacak, bu yüzden gitmemiz gereken yön bu değil" diye konuştu.

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