IMF, Arjantin'in rezerv birikimi hedefinde çıtayı düşürdü

IMF tarafından yayımlanan rapora göre, fon ayrıca Arjantin'de Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde gerçekleştirilmesi planlanan bir gözden geçirmeyi de program takviminden çıkardı. İlk inceleme 26 Ekim tarihindeki ara seçimlerin ardından yapılacak.

Net uluslararası rezerv birikim hedeflerindeki bu düşüş, 2027 hedefin sabit kalmasıyla birlikte, daha keskin bir birikim eğrisine işaret ediyor.

Söz konusu duyuru, IMF yönetim kurulunun Nisan ayında onaylanan programın ilk incelemesini tamamlamasından bir gün sonra geldi. Raporda, 2025 yılı sonu için belirlenen net uluslararası rezerv birikim hedefinin, başlangıçtaki eksiklikleri yansıtmak amacıyla düşürüldüğü ve bu eksikliklerin üzerinde düzeltici eylemlerle çalışıldığı belirtildi.

Bu yeni program kapsamında Arjantin'e bugüne kadar yaklaşık 14 milyar dolar tutarında ödeme yapıldı.

IMF personelinin raporuna göre, Arjantin'in uluslararası sermaye piyasalarına yeniden erişim çabaları övgüye değer olsa da, ülkenin Fon'a olan yükümlülüklerini geri ödeme kapasitesi hala istisnai risklere tabi ve rezerv kapsamını iyileştirmek ile piyasa erişimini (daha uygun koşullarda) sürdürmek için güçlü politika uygulamalarına bağlı kalmaya devam ediyor.