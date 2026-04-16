IMF: Asya, enerji şoklarına daha açık

Uluslararası Para Fonu (IMF), Asya’nın Orta Doğu kaynaklı enerji arzına yüksek bağımlılığı nedeniyle diğer bölgelere kıyasla enerji şoklarına daha açık olduğunu belirtti. Kurum, savaşın uzaması ve arz kesintilerinin derinleşmesi halinde büyüme üzerinde ciddi baskı oluşabileceği uyarısında bulundu.

IMF Asya-Pasifik Direktörü Krishna Srinivasan, bölge ekonomilerinin 2026’ya ABD tarifelerinin beklenenden düşük seyretmesi, güçlü teknoloji döngüsü ve gevşek finansal koşulların desteğiyle sağlam bir başlangıç yaptığını ifade etti.

Srinivasan, Orta Doğu’daki çatışmanın yol açtığı enerji şokunun bu olumlu unsurları kısmen dengelediğini ve bu nedenle IMF’nin Asya büyüme tahminlerinde ocak ayına kıyasla önemli bir değişiklik yapılmadığını belirtti.