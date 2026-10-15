IMF Asya için büyüme tahminini yükseltti

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IMF'nin Bangkok'taki yıllık toplantıları sırasında yayımlanan Ekim ayı Asya-Pasifik Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, bölge ekonomisi 2025'teki yüzde 5'lik büyümenin ardından 2026'da yüzde 4,8, 2027'de ise yüzde 4,4 büyüyecek.

Fon, nisan ayındaki tahminlerine kıyasla büyüme beklentilerini yukarı yönlü güncellerken, bu revizyonda özellikle yapay zeka yatırımlarının teknoloji üreticisi ekonomilere sağladığı katkının belirleyici olduğunu vurguladı.

Yapay zeka yatırımları Güney Kore ve Tayvan'ı destekliyor

IMF, yapay zeka altyapısına yönelik güçlü talep sayesinde Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong başta olmak üzere gelişmiş Asya ekonomilerinin büyüme tahminlerini önemli ölçüde yükseltti.

Gelişmiş Asya ekonomilerinin büyüme hızının 2025'teki yüzde 2,5 seviyesinden 2026'da yüzde 3,2'ye çıkması bekleniyor.

Yarı iletkenler, veri merkezleri ve ilgili teknoloji ürünlerine yönelik talebin bölgenin bazı ekonomilerini artan ekonomik baskılara karşı desteklediği belirtildi.

IMF ayrıca Çin ve Hindistan'a ilişkin büyüme tahminlerini yükseltirken, teknoloji talebinden benzer ölçüde yararlanamayan ve yüksek enflasyonla karşı karşıya bulunan ülkelerin beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Gelişmekte olan Asya'da büyüme yüzde 5,1'e yavaşlayacak

IMF, gelişmekte olan Asya ekonomilerinin bölgesel büyümenin temel itici gücü olmaya devam edeceğini ancak yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle büyüme hızının yavaşlayacağını öngördü.

Bu ekonomilerin 2025'te yüzde 5,6 olan büyüme hızının 2026'da yüzde 5,1'e gerilemesi bekleniyor.

IMF Asya-Pasifik Direktörü Krishna Srinivasan, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Bangladeş, Kamboçya ve Laos gibi petrol ithalatçısı ülkelerin yapay zeka yatırımlarından sınırlı fayda sağladığını söyledi.

Srinivasan, söz konusu ülkelerin enerji fiyatlarındaki artışa karşı daha kırılgan olduğunu ve politika alanlarının da daha sınırlı kaldığını belirtti.

İran savaşı ve yüksek enerji fiyatları büyümeyi tehdit ediyor

IMF, ekonomik görünüme ilişkin risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini vurguladı.

Raporda, Orta Doğu'daki çatışmaların uzun süre çözümsüz kalmasının emtia fiyatlarını yüksek tutabileceği ve petrol rezervlerinin azalmasına yol açabileceği belirtildi.

İran savaşının tetiklediği enerji şokunun ardından döviz kurları ve sermaye akımlarındaki oynaklığın arttığı, bazı gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerinde değer kaybı baskıları görüldüğü ifade edildi.

Bölgeye yönelik doğrudan yabancı yatırım girişleri genel olarak güçlü kalırken, Güney Kore teknoloji hisseleri gibi bazı alanlarda portföy çıkışları yaşandığı kaydedildi.

Yapay zeka yatırımlarında düzeltme Asya'yı daha fazla etkileyebilir

IMF, yapay zeka yatırımlarında veya ilgili varlıkların değerlemelerinde yaşanabilecek bir düzeltmenin küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Asya'nın küresel teknoloji tedarik zincirlerindeki merkezi konumu nedeniyle böyle bir gelişmenin bölge ekonomileri üzerindeki etkisinin daha belirgin olabileceği belirtildi.

Srinivasan, finansal piyasalardaki birbiriyle bağlantılı risklerin Asya ekonomilerine yayılabileceğine dikkat çekti.

Fed'in sıkılaşması Asya tahvil faizlerini yükseltebilir

IMF, ABD para politikasının izleyeceği yola ilişkin belirsizliğin Asya finans piyasalarındaki oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Raporda, ABD'de para politikasının yılın ilerleyen bölümünde daha da sıkılaşmasının beklendiği, gelişmiş ekonomilerdeki mali baskılarla birlikte bu gelişmenin Asya-Pasifik genelinde tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği kaydedildi.

ABD, İngiltere, Euro Bölgesi ve Japonya gibi büyük tahvil ihraççılarında yaşanabilecek piyasa stresinin Asya tahvil piyasalarına yayılabileceği belirtildi.

IMF, bölge genelinde kamu borçlarının ve finansman ihtiyaçlarının yüksek kalması nedeniyle finansal koşullardaki ani sıkılaşmanın borç servis maliyetlerini artırarak kamu maliyesi üzerindeki baskıyı güçlendirebileceği uyarısında bulundu.

IMF'den merkez bankalarına enflasyon uyarısı

IMF, Asya merkez bankalarının fiyat istikrarına odaklanmayı sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

Enflasyon baskılarının daha kalıcı hale gelmesi durumunda para otoritelerinin hızlı şekilde karşılık vermesi gerektiği vurgulandı.

Maliye politikalarının ise hedefli ve geçici olması tavsiye edilirken, yüksek maliyet oluşturabilecek genel akaryakıt sübvansiyonlarından ve fiyat kontrollerinden kaçınılması istendi.