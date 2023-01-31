IMF Başekonomisti Gourinchas: Enflasyonla mücadele sona ermiş değil

Bloomberg TV'ye konuşan Gourinchas, "Enflasyona karşı verdiğimizi savaşı kazanmaktan uzaktayız. Bir kaç iyi ilerleme sağladı. Bu cesaret verici. Doğru yönde ilerliyoruz" dedi.

IMF'in Küresel Ekonomik Görünüm Güncellemesi raporunun açıklanması için bulunduğu Singapur'da konuşan Gourinchas, IMF raporunda ortaya konan tahminlerin Ekim ayından biraz daha yüksek olduğuna işaret etti.

2023 yılının, büyümenin geçtiğimiz 20 yılın ortalamasının altında kaldığını ve enflasyonu tepe noktasından daha yeni aşağı gelmeye başladığı ortamda "zorlu bir yıl" olacağını vurguladı.