IMF Başkanı: Dünya, savaş risklerine karşı donanımsız

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Bloomberg’e verdiği röportajda ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından önce “2026 büyüme projeksiyonlarını yukarı revize etme yolunda olduklarını” söyledi. “Savaşın etkisi göz önünde bulundurulduğunda bu tahminleri aşağı yönlü revize edeceğiz” dedi.

Yeni rakamlar, IMF ve Dünya Bankası'nın ABD başkentinde küresel politika yapıcılara ev sahipliği yapacağı haftaya yetiştirilecek. Georgieva, onlara vereceği mesajın “kemerlerinizi bağlayın” olacağını söyledi.

Körfez bölgesinden gelen enerji sevkiyatlarını sekteye uğratarak savaş, “olumsuz bir arz şoku” yaratarak fiyatları artırdı. Georgieva, “Bu nedenle enflasyona gösterilecek özen bir öncelik olmak durumunda” dedi.

Daha sık gerginlik yaşanıyor

Dünyanın büyük bir ekonomik çöküşe yanıt vermeye daha az hazırlıklı olduğunu ve bunu yapmak için Covid-19 salgınından önceki döneme kıyasla daha zayıf araçlara sahip olduğunu belirten IMF Başkanı, dahası, yükselen büyük güç gerginliklerinin olağanüstü durumlarda uluslararası işbirliğini zorlaştırarak, söz konusu olağanüstü durumların daha sık yaşanmasına yol açtığına da dikkat çekti.

“Dünya, bu şokla Covid'in, Ukrayna savaşının etkisini üstlendikten sonra, başka bir deyişle politika alanı tükenmiş halde yüz yüze geliyor” diyen Georgieva, çok az sayıda hükümetin Covid sonrası borç yükünü azaltmak için anlamlı önlemler aldığını belirtti.

Georgieva, enerji sıkışıklığını herkesin hissedeceğini; ancak bunun asimetrik bir biçimde yaşanacağını söylerken, “Çatışmaya yakın coğrafyalardaysanız üzerinizdeki etki daha ağır olacak. Enerji ithalatçısıysanız acısını daha derinden hissedeceksiniz. Ve mali hareket alanınız son derece dardaysa, tamponlarınız yoksa siz hissedeceksiniz; ama işletmeleriniz ve hanehalkı daha da derinden hissedecek” dedi.