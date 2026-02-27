  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. IMF Başkanı Georgieva: ABD ekonomisinin güçleneceğini bekliyoruz
Takip Et

IMF Başkanı Georgieva: ABD ekonomisinin güçleneceğini bekliyoruz

IMF Başkanı Georgieva, ABD ekonomisinin 2026’da güçlenmesini beklediklerini belirtirken, işsizliğin yüzde 4 civarında seyredeceğini öngördüklerini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
IMF Başkanı Georgieva: ABD ekonomisinin güçleneceğini bekliyoruz
Takip Et

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD ekonomisinin 2026 yılında güçleneceğini öngördüklerini açıkladı.

Georgieva, Fox Business'a verdiği röportajda ABD'de işsizlik oranının yüzde 4 civarında seyredeceğini tahmin ettiklerini belirterek yeni iş imkanları yaratacak şirketlerde "olağanüstü bir büyüme" yaşandığına dikkat çekti.

OpenAI, yatırım turunu 730 milyar dolar değerleme üzerinden tamamladıOpenAI, yatırım turunu 730 milyar dolar değerleme üzerinden tamamladıŞirket Haberleri

 