IMF Başkanı Georgieva: ABD ekonomisinin güçleneceğini bekliyoruz
IMF Başkanı Georgieva, ABD ekonomisinin 2026’da güçlenmesini beklediklerini belirtirken, işsizliğin yüzde 4 civarında seyredeceğini öngördüklerini açıkladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD ekonomisinin 2026 yılında güçleneceğini öngördüklerini açıkladı.
Georgieva, Fox Business'a verdiği röportajda ABD'de işsizlik oranının yüzde 4 civarında seyredeceğini tahmin ettiklerini belirterek yeni iş imkanları yaratacak şirketlerde "olağanüstü bir büyüme" yaşandığına dikkat çekti.