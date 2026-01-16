IMF Başkanı Georgieva: Küresel büyüme tahminleri revize edebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, gelecek hafta yayımlanacak son ekonomik tahminlerin küresel ekonominin ticaret şoklarına rağmen dirençli kalmaya devam ettiğini ve büyümenin “oldukça güçlü” olduğunu ortaya koyacağını söyledi. Reuters’a konuşan Georgieva, IMF’nin tahminlerini Dünya Bankası’nın bu hafta yaptığı gibi sınırlı ölçüde yukarı yönlü revize edebileceğini belirtti.

IMF’nin 19 Ocak’ta yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm raporunun, ticaret şoklarının küresel büyümeyi rayından çıkarmadığını ve performansın güçlü olduğunu göstereceğini söyleyen Georgieva, risklerin ise daha çok aşağı yönlü olduğunu vurguladı.

Georgieva, jeopolitik gerilimler ve hızlı teknolojik dönüşümlerin öne çıkan riskler olduğunu, yapay zekâya yönlendirilen büyük kaynakların beklenen verimlilik artışını sağlamaması halinde ciddi finansal sıkıntılar yaşanabileceğini ifade etti. Ayrıca birçok ülkenin yeni şoklara karşı yeterli rezerv oluşturmadığını, IMF’nin hâlihazırda 50 kredi programı yürüttüğünü ve daha fazla ülkenin fon talep edebileceğini söyledi.

“Göreve başladığımdan beri birbiri ardına şoklar yaşandı”

ABD ekonomisinin, Başkan Donald Trump’ın geçen yıl neredeyse tüm ülkelere uyguladığı tarifelere rağmen “oldukça etkileyici” performans sergilediğini belirten Georgieva, tarifelerin başlangıçta tehdit edilenden daha düşük kaldığını ve ABD’nin küresel ticarette yalnızca %13-14 paya sahip olduğunu hatırlattı. Çoğu ülkenin misillemeden kaçınmasının etkileri sınırladığını söyledi.

Georgieva, enflasyon ve makroekonomik koşulların ticaret görünümü kötüleşirse bozulabileceğini, jeopolitik faktörlerin ise geçmişe kıyasla daha belirleyici hale geldiğini ifade etti. “Ne yazık ki bu göreve başladığımdan (2019) beri birbiri ardına şoklar yaşandı” dedi.