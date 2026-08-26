IMF Başkanı Georgieva: Küresel ekonomi enerji şokuna direniyor

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IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla yaşanan tedarik kesintilerine rağmen küresel büyümenin yüksek borç seviyeleri, yapışkan enflasyon ve ticari gerilimlere karşı direnç gösterdiğini ifade etti.

Bu direncin arkasında petrol ve doğal gaz rezervlerinin kullanıma sunulması, Körfez dışı enerji üretiminin artırılması, yenilenebilir enerji kapasitesinin genişletilmesi ve bazı bölgelerde geçici olarak kömür kullanımına dönülmesi gibi etkenler yer alıyor.

Diğer yandan, özellikle ABD'de hız kazanan ve küresel ölçekte veri merkezi inşaatları ile donanım tedarikine yayılan yapay zekâ yatırımları, kurumsal kârlılıkları ve tüketici harcamalarını destekleyerek küresel ekonomi için önemli bir denge unsuru oluşturuyor.

Aşağı yönlü riskler ve sıkı para politikası vurgusu

Küresel ekonomiye ilişkin risklerin nisan ayına kıyasla daha dengeli bir görünüme kavuştuğunu belirten Georgieva, buna karşın artan mali baskılar nedeniyle risklerin halen aşağı yönlü ağırlığını koruduğu uyarısında bulundu.

Yükselen devlet tahvili getirilerinin ve duraksayan enflasyon düşüşünün merkez bankalarını sıkı para politikasını daha uzun süre korumaya zorlayabileceğini dile getirdi.

IMF’nin küresel ekonomik değerlendirmeleri doğrultusunda, yüksek kamu borçları ve faiz baskısının özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerindeki mali yükü artırmaya devam edeceği vurgulanıyor.