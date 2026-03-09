IMF Başkanı Georgieva: Petrol şoku küresel enflasyonu yükseltebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Japonya Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen bir sempozyumda Orta Doğu çatışmasının küresel ekonomi üzerindeki risklerine dikkat çekti.

Georgieva, petrol fiyatlarındaki yüzde 10'luk artışın yıl boyunca sürmesi halinde küresel enflasyonu 40 baz puan yükselteceği uyarısında bulundu. "Orta Doğu'daki yeni çatışmayla birlikte direncin yeniden sınandığını görüyoruz" diyen Georgieva, ithal edilen petrol ve doğalgaz tesislerinin hasar gördüğünü ve kesintilerle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak enerji güvenliğinin en öncelikli endişe haline geldiğini belirtti.

IMF Başkanı, çatışmanın uzaması halinde piyasa güveni, büyüme ve enflasyon üzerinde belirgin olumsuz etkiler yaratma potansiyeli taşıdığını ifade etti. "Belirsizliklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz; bu artık yeni normal" diyen Georgieva, politika yapıcılara şu çağrıda bulundu:

"Bu yeni küresel ortamda düşünülmeyeni düşünün ve ona hazırlıklı olun."

Georgieva ayrıca ülkelere, olası şoklara karşı mali alan oluşturmalarını tavsiye etti. Japonya Merkez Bankası'nın uzun süreli düşük enflasyondan çıkış sürecini yönetme biçimini ise takdirle karşılayan Georgieva, "Japonya'yı politika olgunluğu nedeniyle tebrik ediyorum" dedi.