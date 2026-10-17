IMF Başkanı Georgieva'dan merkez bankalarına enflasyon uyarısı

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IMF Başkanı Kristalina Georgieva, kalıcı yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranlarının ülkelerin zaten ağır olan borç servisi yüklerini daha da artırdığını belirterek, merkez bankalarının fiyat istikrarını korumaya güçlü biçimde odaklanması gerektiğini söyledi.

Georgieva, IMF üyesi ülkelerin enerji ve mali tamponların azalmasıyla ekonomik dayanıklılıkta ortaya çıkan kırılganlıkları değerlendirdiğini belirtti. Görüşmelerde yapay zekâ, enflasyon, yüksek borç seviyeleri ve kötüleşen iklim değişikliğinin başlıca riskler arasında yer aldığını ifade etti.

Yüksek enflasyon ve faizler borçlanma maliyetlerini artırıyor

Georgieva, "Merkez bankaları fiyat istikrarını korumaya odaklanmalı" diyerek, yüksek enflasyonun kalıcılığı ve faiz oranlarındaki artışın borçlanma maliyetleri üzerindeki baskıyı büyüttüğünü vurguladı.

Uluslararası Para ve Finans Komitesi de gelişmiş akıllı teknolojilerin genel ekonomik büyümenin istikrarlı kalmasına katkı sağladığını, ancak ülkeler arasındaki ekonomik performansın ayrıştığını belirtti.

Finansal kuruluşlar ve siber saldırılar için dikkat çağrısı

Georgieva, düzenleyiciler ile finansal denetim otoritelerinin banka dışı finansal kuruluşlardan kaynaklanan riskler, siber saldırılar ve dolandırıcılık konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Georgieva, ülkelerin yapay zekânın sunduğu imkânlar konusunda iyimser olduğunu ancak bireyleri ve şirketleri koruyacak güvenlik önlemlerinin de oluşturulmasını istediğini belirtti.