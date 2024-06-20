IMF: ECB, para politikası duruşunu kademeli olarak gevşetebilir

IMF'den yapılan açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

Covid-19 salgınının, Rusya'nın doğal gaz arzını kesmesinin ve Ukrayna'daki savaşın etkilerinin ardından Euro Bölgesi ekonomisinin giderek toparlandığı belirtilen açıklamada, enflasyonun ise hedefe doğru gerilediği aktarıldı.

Açıklamada, bu yıl için büyümede ılımlı bir artışın öngörüldüğü, bunun 2025'te daha da güçlenmesinin beklendiği ancak orta vadeli görünümün zorlu olmaya devam ettiği kaydedildi. Enflasyonun 2025 yılının ikinci yarısında hedefe döneceğinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "ECB, gelecek verilere bağlı olarak para politikası duruşunu kademeli olarak gevşetebilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni ekonomik yönetişim çerçevesinin pek çok üye ülkede önemli mali ayarlamaların yanı sıra öngörüldüğü gibi uygulanabilmesi için devam eden siyasi desteği gerektireceği, politika yapıcıların Euro Bölgesi'nin finansal istikrarını korumaya ve makro ihtiyati araç setini genişletmeye devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Nüfusun yaşlanması ve yavaşlayan üretkenlik artışının orta vadeli görünümü olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, yoğunlaşan jeopolitik gerilimlerin, ticari anlaşmazlıkların ve çarpık sanayi politikasının, ticarete son derece açık bölge için ekonomik beklentileri ve politika oluşturma ortamını daha da karmaşık hale getirebileceği kaydedildi.

Öte yandan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, CNBC'ye verdiği röportajda, Avrupa'nın ekonomik performansının güçlendiğini ve enflasyonun açıkça düşüş eğiliminde olduğunu belirtti. Euro Bölgesi'nin üretkenliğe konsantre olması için kaybedecek zaman olmadığına dikkati çeken Georgieva, Avrupa'nın ABD için bir "fikir pazarı" gibi göründüğünü aktardı.