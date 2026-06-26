IMF: Enerji fiyatları düşüyor ancak tam normalleşme zaman alacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD-İran anlaşmasının ardından Körfez kaynaklı enerji, gübre ve baz metal fiyatlarında düşüş gözlemlendiğini ancak tam normalleşmenin zaman alacağını bildirdi.

IMF sözcüsü, küresel enflasyon beklentilerinin sabitlenmeye devam ettiğini ve finansal koşulların destekleyici seyrini koruduğunu açıkladı. Hindistan'da ise "oldukça güçlü" bir momentum gözlemlendiğini ve ülkenin küresel ekonomi için bir büyüme motoru olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

İran savaşının etkileri bağlamında asıl endişenin sınırlı mali tamponu veya petrol rezervi bulunan net enerji ithalatçısı ülkeler için geçerli olduğunu belirten IMF, bu riskin özellikle Afrika ülkelerinde belirginleştiğinin altını çizdi.