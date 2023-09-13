IMF: Küresel borç hala yüksek

IMF bugün yayınladığı raporda, "Küresel borç yükü üst üste ikinci yıl gerilemiş olsa da Küresel Borç Veri Tabanımız'daki son güncellemeye göre, salgın öncesi yüksek seviyesinin üzerinde seyretmekte" dedi.

Toplam borç, geçen yıl 2019'a göre yüzde 9 artarak küresel brüt GSYH'nın yüzde 238'i seviyesinde gerçekleşti. ABD doları cinsinden borç miktarı 235 trilyon dolar seviyesinde veya 2021'deki seviyesinin 200 milyar dolar üzerinde gerçekleşti.

IMF, "Politika yapıcıların önümüzdeki birkaç yıl boyunca borç sürdürülebilirliğini koruma konusunda tereddütsüz olmalılar" dedi.

Hükümetlerin borç kırılganlıklarını azaltmaya yardımcı olmak için acil adımlar atmaları ve uzun vadeli borç eğilimlerini tersine çevirmeleri gerektiğini belirten IMF, öezel sektör borcu için bu politikaların, hanehalkı ve finansal olmayan kurumsal borç yüklerinin dikkatli bir şekilde izlenmesini ve ilgili finansal istikrar riskleri içermeleri gerektiğini vurguladı.

IMF, kamu borcu kırılganlıkları için, güvenilir bir mali çerçevenin harcama ihtiyaçları ile borçların skürdürdülebilirliği ile dengelenmesi sürecine rehberlik edebileceğini ifade etti.