IMF: “Küresel ekonomi zor bir durumda”

Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için %3,2 olarak korurken, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini %3,1'den %3,6'ya çıkardı.

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu dün yayınlayan IMF küresel ekonominin nisanda yapılan tahmine uyumlu olarak 2024'te %3,2 büyümesinin beklendiğini belirtti. Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,6 ve gelecek yıl %2,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi. IMF nisandaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te %3,1 ve 2025'te %3,2 büyümesini öngörmüştü.

IMF Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas ülkelerin ticaret ve sanayi politikalarına ilişkin gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, küresel ekonomideki entegrasyonu olumsuz etkileyebilecek korumacı politikaların yarattığı riske dikkat çekti.

Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin ardından risk değerlendirmelerinin değişip değişmediği sorulduğunda Gourinchas, Fon'un bunun sonuçlarını değerlendireceğini söyledi. Hizmet enflasyonunun, dezenflasyondaki ilerlemeyi geciktirdiği ve bunun da para politikasının normalleşmesini zorlaştırdığı kaydedilen raporda, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ve artan ticari gerilimlerle faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması ihtimalinin arttığı ifade edildi. ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2024 için %2,7'den %2,6'ya düşürüldüğü raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise %1,9 olarak korunduğu aktarıldı.

Raporda, euro bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için %0,8'den %0,9'a çıkarıldığı kaydedildi. Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için %0,2 ve gelecek yıl için %1,3 olarak korunduğu belirtilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için %0,7'den %0,9'a çıkarıldığı bildirildi. Çin’e ilişkin büyüme beklentisi bu yıl için %4,6'dan %5'e yükseltildi.