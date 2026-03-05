IMF: Orta Doğu’daki savaş küresel ekonomi için yeni şoklar yaratabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomik dayanıklılığı test edeceğini belirterek, farklı şekil ve boyutlarda yeni şokların gelmeye devam edeceği uyarısında bulundu. Georgieva, krizin yol açtığı acı ve can kayıplarından duyulan endişeyi vurgulayarak, çatışmaların uzamasının enerji fiyatları, piyasa duyarlılığı, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Georgieva, dünyanın daha sık ve beklenmedik şokların yaşandığı bir döneme girdiğini ve bu durumun her yerdeki politika yapıcıların omuzlarına yeni sorumluluklar yüklediğini dile getirdi. İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misillemesinin seyahatleri ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışını şimdiden aksattığını kaydeden IMF Başkanı, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu tetikleyebileceği ve küresel büyümeye zarar verebileceği uyarısını yineledi.

Nisan ayı raporunda görülecek

IMF'nin Orta Doğu'daki çatışmayı yakından takip ettiğini belirten Georgieva, konuya ilişkin bulguların nisan ayında yayımlanacak olan Dünya Ekonomik Görünüm raporuna dahil edileceğini bildirdi. Kurum, ocak ayında yayımladığı tahminlerde küresel büyüme öngörüsünü 2026 yılı için %3,3 ve gelecek yıl için %3,2 seviyesine hafifçe yükseltmişti.

Asya bölgesine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Georgieva, bölgenin 1997-1998 finansal krizinden sonra kurumsal yapılarını ve dış tamponlarını güçlendirmesini takdirle karşıladığını ancak yıkıcı teknoloji, ticaret ve jeopolitik kaynaklı tekrarlanan şoklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Ticari belirsizliklere karşı korunmak için Asya ülkelerine kendi aralarındaki bağları güçlendirme ve tarife dışı engelleri azaltma çağrısı yaptı.

Orta Doğu'daki savaşın küresel piyasaları halihazırda etkilediğini ifade eden Georgieva, Güney Kore ve Tayvan gibi teknoloji ağırlıklı endekslerde yabancı yatırımcıların milyarlarca dolarlık hisse satışı gerçekleştirdiğine dikkat çekti. IMF Başkanı, bu felaketin bir an önce sona ermesinin tüm dünya için en iyisi olacağını sözlerine ekledi.

Danske: ABD-İran gerilimi yeni bir enflasyon şoku yaratmayacak

Danske Bank, Orta Doğu'daki son gelişmelerin büyük merkez bankalarının görünümünde maddi bir değişikliği tetiklemek için yeterli olmayacağını savundu.

Petrol fiyatlarının desteklenmeye devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması nedeniyle piyasa oyuncularının önümüzdeki haftalarda kısa vadeli fiyat baskılarını daha fazla fiyatlaması bekleniyor. Mevcut durumun Rusya-Ukrayna çatışmasına benzer bir seyir izlediği belirtilirken, aksamanın ne kadar süreceğine dair belirsizliğin yatırımcılar için temel sorun olduğu ifade ediliyor.

Tüm bunlara rağmen Danske Bank, ABD-İran çatışmasının bu yıl büyük merkez bankalarının görünümünde önemli bir değişikliğe yol açacak bir enflasyon şoku yaratmasının düşük ihtimal olduğunu öngörüyor. Banka, temel senaryosunda Orta Doğu'daki çatışmanın yeni bir enflasyon dalgasını tetiklemesini beklemediğini açıkladı.

Euro Bölgesi’nde enflasyonun son dönemde yukarı yönlü sürprizler yapması ve kısa vadeli yüksek enerji fiyatları nedeniyle enflasyon tahminleri yükseltilse de merkez bankalarının enflasyon beklentilerindeki artışa tepki vermesi için eşiğin yüksek olduğu değerlendiriliyor. Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın 2027 sonuna kadar mevcut pozisyonunu korumasını bekliyor.

Fed kanadında ise haziran ve eylül aylarında faiz indirimi öngörülmeye devam ediyor. Jeopolitik risklerin önümüzdeki haftalarda manşetleri domine etmesi beklenirken, gümrük vergisi tartışmalarının da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Trump'ın gümrük vergisi politikalarının yasal zemininin sorgulanmasıyla birlikte, ABD'nin ticaret ortaklarının daha iyi anlaşmalar arayışına girebileceği öngörülüyor.