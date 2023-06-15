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IMF, Pakistan bütçesini eleştirdi

Uluslararası Para Fonu (IMF), 6,7 milyar dolarlık kredinin gözden geçirilmesi için son tarih yaklaşırken Pakistan'ın bütçesini eleştirdi.

Haber Merkezi
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IMF Perşembe günü yaptığı açıklamada Pakistan hükümet bütçesinin koşullarını karşılamadığını söyledi. Ancak 6,7 milyar dolarlık kredi programının son gözden geçirmesi için 30 Haziran'a kadar "istikrarı korumaya yönelik politikaları tartışmaya devam edeceğini" de sözlerine ekledi.

Uluslararası Para Fonu’nun yerleşik temsilcisi Esther Pérez Ruiz, yaptığı açıklamada taslağın vergi tabanını daha ilerici bir şekilde genişletme fırsatını kaçırdığını ve yeni harcamaların Pakistan'ın vergi sisteminin adilliğini daha da azaltacağını duyurdu. 