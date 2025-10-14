IMF Raporu: Küresel görünüm zayıf ancak dengeli

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Ekim 2025 Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre, küresel ekonomi ticaret gerilimleri, mali baskılar ve yapay zekâ kaynaklı yatırımların oluşturduğu karmaşık ortamda ılımlı bir seyir izliyor.

2025 için küresel büyüme tahminini revize etti

Kurum, 2025 için küresel büyüme tahminini yüzde 3,2, 2026 için yüzde 3,1 olarak açıkladı. Bu oran, temmuz güncellemesine göre 0,2 puanlık, nisan tahminine göre ise 0,4 puanlık artış anlamına geliyor.

Gelişmiş ekonomilerde büyümenin 2025’te yüzde 1,6 ile ılımlı seyretmesi bekleniyor. ABD ekonomisinin yüzde 2,0, Euro Bölgesi’nin yüzde 1,2, Japonya’nın yüzde 1,1 ve Birleşik Krallık’ın yüzde 1,3 büyümesi öngörülüyor. Almanya yüzde 0,2 ile hafif toparlanma sinyali verirken, İspanya yüzde 2,9 ile bölgenin en güçlü performansını gösterecek. Kanada’da büyümenin yüzde 1,2’ye gerilemesi bekleniyor.

Gelişmekte olan ekonomilerde büyüme 2025’te yüzde 4,2, 2026’da yüzde 4,0 olacak. Çin’in büyüme oranı yüzde 4,8, Hindistan’ın yüzde 6,6 olarak tahmin edilirken, Latin Amerika ve Karayipler yüzde 2,4, Orta Doğu ve Orta Asya yüzde 3,5, Sahra Altı Afrika ise yüzde 4,1 büyüyecek. Nijerya’nın yüzde 3,9, Güney Afrika’nın yüzde 1,1 büyümesi bekleniyor.

Küresel ticaret hacminde bu yıl artış bekleniyor

Küresel ticaret hacmi 2025’te yüzde 3,6 artacak ancak 2026’da yüzde 2,3’e yavaşlayacak. Gelişmiş ülkelerin ithalatı yüzde 3,1, ihracatı yüzde 2,1 artarken, gelişmekte olan ülkelerde ithalat yüzde 4,3, ihracat yüzde 5,9 yükselecek.

Petrolde düşüş, emtiada artış bekleniyor

IMF, petrol fiyatlarının 2025’te yüzde 12,9 düşeceğini, yakıt dışı emtia fiyatlarının ise yüzde 7,4 artacağını öngörüyor.

Fiyatlarda gerileme öngörüsü

Dünya genelinde tüketici fiyatlarının 2025’te yüzde 4,2’ye, gelişmiş ekonomilerde yüzde 2,5’e, gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 5,3’e gerilemesi bekleniyor. Raporda, “Küresel ekonomi, düşük ama dirençli bir büyüme dönemine giriyor. Ancak ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve mali kırılganlıklar sürdükçe görünüm zayıf kalmaya devam edecek,” ifadeleri yer aldı.

"Yüksek gümrük vergileri riskleri sürüyor"

IMF Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, ABD’nin ticaret anlaşmaları yoluyla bazı ülkelere muafiyet sağlamasının ve özel sektörün tedarik zincirlerini hızlı biçimde yeniden düzenlemesinin büyümedeki kaybı sınırladığını belirtti. Ancak rapor, yüksek gümrük vergilerinin halen yürürlükte olması ve kalıcı bir ticaret anlaşması olmaması nedeniyle risklerin sürdüğünü vurguluyor.

Yapay zekâ yatırımlarındaki güçlü artış

ABD’de sıkılaşan göç politikalarının iş gücü arzını azaltarak arz yönlü baskı yarattığı, buna karşın yapay zekâ yatırımlarındaki güçlü artışın büyümeyi desteklediği kaydedildi. Çin’de ise gayrimenkul sektöründeki kırılganlığın devam ettiği, düşük kredi talebi ve borç-deflasyon riskinin ekonomi üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi. Almanya’nın mali genişleme adımları Euro Bölgesi büyümesini desteklerken, gelişmekte olan ekonomiler zayıflayan dolar ve güçlü politika çerçeveleri sayesinde direnç gösterdi.

Kurum, belirsizliklerin azaltılması ve düşük tarifelere dönüşün yanı sıra yapay zekânın verimlilik artışını desteklemesi halinde küresel üretimin kısa vadede yüzde 1 artabileceğini öngörüyor. IMF, güveni artıracak, mali sürdürülebilirliği koruyacak ve yeniliği teşvik edecek politikaların büyüme görünümünü kalıcı biçimde iyileştirebileceğini vurguladı.