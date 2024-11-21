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IMF Sözcüsü Kozack'tan Trump açıklaması: Henüz çok erken

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve vergi politikalarının etkilerini değerlendirmek için ayrıntıların netleşmesini beklediklerini belirtti. Kozack "Uygulanabilecek olası politikaların etkilerine ilişkin yorum yapmak için henüz çok erken" dedi.

Haber Merkezi
AA
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IMF Sözcüsü Kozack'tan Trump açıklaması: Henüz çok erken
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yorum yapmak için henüz çok erken"

Trump'ın ticaret ve vergi politikalarına ilişkin IMF'nin görüşünün sorulması üzerine Kozack, "Uygulanabilecek olası politikaların etkilerine ilişkin yorum yapmak için henüz çok erken." yanıtını verdi.

Kozack, politikaları uygulandıkça değerlendireceklerini belirterek, bu politikaların kesin etkisinin büyük ölçüde ayrıntılara bağlı olacağını, bu nedenle değerlendirme yapmadan önce ayrıntıları görmeyi bekleyeceklerini kaydetti.

Trump görevi 20 Ocak'ta devralacak

Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te Joe Biden'dan devralacak Trump'ın ekonomide ilk başkanlık dönemindekine benzer politikaları izlemesi bekleniyor.

Ticarette korumacı politikaları savunun Trump, göreve geldiğinde Çin menşeli mallara yüzde 60, diğer ülkelerden ithal edilen mallara ise yüzde 10 ila 20 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

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