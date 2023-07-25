IMF, Türkiye için büyüme beklentilerini güncelledi

Uluslararası Para Fonu (IMF) yayımladığı “Dünya Ekonomik Görünüm Güncellemesi” raporunda büyüme tahminlerini revize etti. Fon Türkiye için 2023 yılı büyüme tahminini 0,3 puan artırarak yüzde 3'e yükseltirken 2024 büyüme tahmini yüzde 2,8'e çekti.

Uluslararası Para Fonu Salı günü yayımladığı "Küresel Ekonomik Görünüm Güncellemesi" raporunda küresel küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yükselterek Çin'in yavaşlayan ivmesine rağmen biraz daha olumluya çevirdi.

IMF, Dünya Ekonomik Görünümüne ilişkin son güncellemesinde, Nisan ayındaki değerlendirmesinde yüzde 2,8 olan 2023 küresel büyüme tahminini 0,2 puan artırarak yüzde 3'e çıkardı. IMF 2024 büyüme tahminini ise değiştirmeyerek yüzde 3'te tuttu.

Raporda bu son gelişmelerin finans sektöründe karmaşa yaşanma riskini azalttığının altı çizildi.

"Doğru yoldayız ancak..."

IMF, 2023 küresel enflasyon tahmininde aşağı yönlü revizyona gitti. Fon küresel enflasyon öngörüsünü yüzde 7'den yüzde 6,8'e düşürdü.

IMF raporda enflasyonun inmeye başladığını ve bankacılık sektörü üzerindeki baskının azaldığını belirtse de küresel ekonomide risklerin aşağı yönlü olduğunu ve kredilerin sınırlı kaldığını ifade etti.

IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, Reuters'la yaptığı söyleşide, yukarı yönlü revizyonun ağırlıklı olarak birinci çeyrekte açıklanan ekonomik verilerden kaynaklandığını vurgulayarak "Doğru yoldayız ancak henüz tüm sorunları geride bırakmadık" dedi.