IMF: Ukrayna için 2029'a kadar 54 milyar dolarlık ek finansman gerekebilir

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Fonun baz senaryosuna göre açık 2027'de 30-35 milyar dolar bandında yoğunlaşıyor. 2028 için ihtiyaç 17 milyar dolara gerilerken, 2029 için 2 milyar dolarlık sınırlı bir finansman gereksinimi öngörülüyor. Projeksiyonların, makro görünüme ve yardım akışına bağlı olarak revize edilebileceği vurgulanıyor.

AB'den 90 milyar Euro'luk destek kredisi

Brüksel'de bağışçı ülkelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda ek finansman mimarisi ele alındı. AB, daha önce 90 milyar Euro'luk Ukrayna Destek Kredisi üzerinde politik uzlaşı sağlamıştı. Söz konusu paket, IMF'nin hesapladığı finansman boşluğunun yaklaşık üçte ikisini karşılayacak büyüklükte. Bunun yanı sıra ortaklardan 2025-2026 dönemi için 30 milyar Euro'luk ilave katkı talep ediliyor.

Koşulluluk: Reform ve mali şeffaflık

Avrupa Komisyonu ve IMF, dış kaynağın serbest bırakılması için Kiev'in yapısal reform taahhütlerine uyumunu şart koşuyor. Mali yönetim ve fonların gözetiminin güçlendirilmesi, programın koşulluluğu içinde yer alıyor. IMF, mevcut EFF programında bazı yapısal kriterlerin geciktiğini not etmişti.

Finansman seçenekleri: Dondurulan rezervler ve ortak borçlanma

AB içinde iki alternatif tartışılıyor. Birinci seçenek, Avrupa'da bloke edilen yaklaşık 210 milyar Euro'luk Rusya Merkez Bankası rezervlerinin teminat olarak kullanılması. İkinci seçenek ise AB ortak borçlanması yoluyla sermaye piyasalarından kaynak yaratılması. AB liderleri aralık ayındaki zirvede, dondurulan varlıkların doğrudan kullanımı yerine borçlanma modelini benimsemişti.

IMF programında son durum

IMF İcra Kurulu temmuz ayında birinci gözden geçirmeyi tamamlayarak 690 milyon dolarlık dilimi serbest bırakmış, program kapsamındaki toplam ödemeleri 2,2 milyar dolara çıkarmıştı. Fon, büyüme üzerindeki aşağı yönlü risklerin yüksek seyrettiğini ve dış finansman akışının bütçe finansmanı ile makro istikrar için belirleyici olduğunu yineliyor.