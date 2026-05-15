IMF, Ukrayna’nın iç finansman ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini mercek altına alıyor

Savaşın gölgesindeki Ukrayna ekonomisine yönelik finansal destek sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Yapılan resmi açıklamalara göre fon ekibi, Kiev yönetiminin taahhüt ettiği yapısal reform takvimini, vergi mevzuatı düzenlemelerini ve makroekonomik istikrar adımlarını sahada inceleyecek. Şubatta onaylanan program kapsamında 1,5 milyar dolarlık ilk kredi dilimini mart ayı başında bütçe hesaplarına aktaran Ukrayna için bu inceleme, dış finansman akışının kesintisiz sürmesi açısından önem arz ediyor.

İç finansmanın artırılması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele

İnceleme heyetinin odaklanacağı en kritik başlığı, Ukrayna'nın iç gelir kaynaklarını harekete geçirme kabiliyeti oluşturuyor. Donör ülkelerden gelen uluslararası yardımların tek başına yeterli olamayacağı vurgulanırken, Kiev’in yüksek seviyedeki askeri ve sivil bütçe ihtiyaçlarını karşılamak adına yerel finansmanı artırması gerektiği belirtiliyor. Bu doğrultuda gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 45’ini oluşturduğu tahmin edilen kayıt dışı sektörün yasal zemine çekilmesi ve vergi tabanının genişletilmesi, heyetin hazırlayacağı raporun ana kriterlerinden biri olacak.

Mikro vergi düzenlemeleri ve parlamento trafiği

Saha incelemesi öncesinde Ukrayna parlamentosunda vergi gelirlerini artırmaya yönelik yasal düzenleme süreçleri devam ediyor. Özellikle yurt dışından gelen düşük değerli kargo paketlerine katma değer vergisi (KDV) getirilmesi ve bireysel girişimcilerin vergilendirilmesi hususundaki yasa tasarıları, IMF programının yapısal koşulları arasında yer alıyor. İnceleme heyetinin Kiev temasları sırasında, yasama sürecindeki bu gecikmelerin bütçe üzerindeki etkilerini ve mali dengeleri nasıl etkileyeceğini teknik düzeyde masaya yatırması bekleniyor.

AB üyelik hedefi ve yapısal reform taahhütleri

Söz konusu kredi programı, Ukrayna’nın sadece kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamayı değil, aynı zamanda uzun vadeli kurumsal dönüşümünü de hedefliyor. Ukrayna hükümetinin AB entegrasyonu hedefleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanan reform paketi; yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve kamu mali yönetimi gibi alanlarda değişiklikler içeriyor. Haziran ayında kurul onayına sunulacak rapordan çıkacak olumlu sonuç, Kiev’in uluslararası piyasalardaki borç sürdürülebilirliğini tescil ederken müttefik ülkelerden gelecek diğer kaynakların da önünü açacak.