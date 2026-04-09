IMF uyardı! En iyimser senaryoda bile büyüme aşağı yönlü
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, savaşın yarattığı arz şokunun küresel ekonomi üzerinde derin etkiler bırakmaya devam edeceğini söyledi. Georgieva, “En iyimser senaryoda bile altyapı hasarı, tedarik zinciri bozulmaları ve güven kaybı nedeniyle büyüme tahminleri aşağı yönlü revize ediliyor” dedi.
IMF Başkanı, petrol rafinerilerinin kapanması ve ürün kıtlıklarının ekonomik dalgalanmayı artıracağını vurguladı.