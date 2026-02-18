IMF uyardı: Japonya, mali duruşunu savundu

Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya ekonomisine ilişkin son değerlendirmesinde para politikasında normalleşmenin sürdürülmesi ve mali disiplinden taviz verilmemesi çağrısı yaptı.

Fon, faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini belirtirken, tüketim vergisinde planlanan indirimlerin ülkenin kırılgan mali yapısını daha da zorlayabileceği uyarısında bulundu.

Japonya Maliye Bakanı, IMF uyarısı sonrası hükümetin mali duruşunu savundu.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Uluslararası Para Fonu’nun mali disipline ilişkin uyarılarının ardından hükümetin sorumlu harcama politikasına bağlılığını yineledi.

Katayama, "Güçlü bir ekonomi ile mali sürdürülebilirliğin sağlanması arasında denge kurma yaklaşımında herhangi bir değişiklik yok. IMF’nin tavsiyelerini dikkate alarak sorumlu ve proaktif maliye politikası anlayışıyla ekonomik ve mali yönetimi sürdüreceğiz" dedi.

Başbakan Sanae Takaichi, gıda ve içeceklerdeki satış vergisini iki yıl süreyle askıya alma sözü vermişti. Bu adım, hanehalkının artan fiyatlar karşısında yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Takaichi, vergi indiriminin yol açacağı gelir açığını karşılamak için bütçe açığı finansmanına dayalı tahvillere başvurulmayacağını belirtmişti.

IMF ise Tokyo’nun yakın vadede mali gevşemeden kaçınması gerektiğini, daha "nötr" bir mali duruşun uygun olacağını vurgulamıştı. Fon, tüketim vergisinin düşürülmesinin "mali alanı aşındıracağını ve riskleri artıracağını" ifade etmişti.