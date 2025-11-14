  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. IMF ve Burkina Faso finansman anlaşmasına vardı
Takip Et

IMF ve Burkina Faso finansman anlaşmasına vardı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Burkina Faso 32,7 milyon dolarlık finansman için anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
IMF ve Burkina Faso finansman anlaşmasına vardı
Takip Et

 IMF'den yapılan açıklamada, bir süredir başkent Vagadugu'da ECF kapsamında yürütülen görüşmelerde ekonomik ve mali politikalar üzerinde personel düzeyinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, Burkina Faso'ya 32,7 milyon dolarlık finansman sağlanacağı belirtilirken, ECF kapsamında ülkeye yapılan toplam ödemenin 130,8 milyon dolara ulaşacağı kaydedildi.

IMF Burkina Faso Misyon Şefi Jaroslaw Wieczorek, Burkina Faso yönetiminin programda iyi bir performans sergilediğini ve Haziran 2025 sonunda bütçe açığı ve iç finansman kriterleri gibi birçok gösterge hedefinin karşılandığını vurguladı.

Wieczorek, Burkina Faso'nun, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkmasını sağlayan düzenlemelerden de övgüyle bahsetti.

Küresel Ekonomi
Nobel ödüllü Acemoğlu dahil 600 ekonomistten çağrı: Artık önlem alınmalı
"ARTIK ÖNLEM ALINMALI"
ABD'den gıda ve tarım ürünlerine vergi muafiyeti adımı
ABD'den gıda ve tarım ürünlerine vergi muafiyeti adımı
ABD-İsviçre ticaret anlaşması: Gümrük tarifeleri yüzde 39'dan yüzde 15'e düşürülecek
Gümrük tarifeleri yüzde 39'dan yüzde 15'e düşürlecek
ABD'de ertelenen verilerin tarihleri netleşti
ABD'de ertelenen verilerin tarihleri netleşti
İngiltere’de vergi planı geri adımı sterlini aşağı çekti
İngiltere’de vergi planı geri adımı sterlini aşağı çekti
ABD piyasaları düşüşe hazırlanıyor
ABD piyasaları düşüşe hazırlanıyor