IMF ve DTÖ'den küreselleşme uyarısı

IMF ve Dünya Ticaret Örgütü liderleri, küreselleşmeden geri dönüşün global ekonomiye negatif etkileri konusunda uyardılar ve küreselleşmeden vazgeçmek yerine tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye yönelik akıllı adımlar atılmasını istediler.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva yaptığı açıklamada, küreselleşmenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük meydan okuma ile karşı karşıya olduğunu belirtirken, "Ancak kurunu yanında yaşında yanmasına izin veremeyiz. Bizi daha iyi hale getiren ticaretin fişini çekemeyiz" diye konuştu.

DTÖ Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala da yaptığı açıklamada, küresel ekonominin iki bloğa bölünmesi halinde bunun küresel GSYH'da uzun vadede yüzde 5 düşüşe yol açacağını tahmin ettiklerini ifade etti.