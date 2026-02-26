IMF'de Mısır'a 2,3 milyar dolar fonun önü açıldı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mısır’ın ekonomik reform programına ilişkin iki incelemeyi ve ayrıca Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Fonu (RSF) kapsamındaki bir başka incelemeyi tamamladığını, bunun da ülkenin yaklaşık 2,3 milyar dolar çekmesine olanak sağladığını bildirdi.

IMF, beşinci ve altıncı incelemelerin tamamlanmasının ardından Mısır’ın 46 aylık kredi programı kapsamında yaklaşık 2 milyar dolar alacağını, RSF kapsamında ise 273 milyon dolar daha sağlanacağını ve her iki program altındaki toplam ödemelerin yaklaşık 5,2 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

Mısır, Aralık 2022’de IMF ile 3 milyar dolarlık bir kredi anlaşması yapmıştı. Program, ülkenin yüksek enflasyon ve döviz kıtlığı ile mücadele ettiği bir dönemde, Mart 2024’te 8 milyar dolara genişletildi. Programın aralık ayında sona ermesi planlanıyor.