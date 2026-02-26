IMF’den ABD’ye net uyarı: Güçlü görünen ekonomi risk altında mı?

IMF’nin yıllık ABD değerlendirmesinde ilk dikkat çeken unsur büyümenin hala canlı olması. Tüketim harcamaları görece güçlü, iş gücü piyasası sıkı ve ekonomik aktivite beklenenden daha dayanıklı. Enflasyon ise zirveden geri gelmiş durumda. Bu tablo, yüzeyde bakıldığında ekonominin “kontrollü bir yavaşlama” sürecinde ilerlediğini düşündürüyor.

Borç ve bütçe açığı orta vadeli risk oluşturuyor

Ancak raporun satır aralarında daha temkinli bir ton var. IMF, özellikle federal bütçe açığının yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesini ve kamu borcunun milli gelire oranındaki artışı temel kırılganlık unsuru olarak işaret ediyor. Yüksek faiz ortamında borcun çevrilme maliyeti artarken, mali alanın daralması orta vadede politika yapıcıların manevra kabiliyetini sınırlayabilir. IMF'nin çağrısı net: Orta vadeli ve güvenilir bir mali konsolidasyon planı şart.

Bir diğer kritik başlık ticaret politikaları. IMF, artan korumacılık eğilimlerinin ve yeni tarifelerin küresel ticaret hacmi üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor. ABD’nin ticaret adımları yalnızca ikili ilişkileri değil, tedarik zincirlerini ve küresel fiyat dinamiklerini de etkiliyor. Bu durum, enflasyonla mücadele sürecini karmaşıklaştırabileceği gibi, büyüme üzerinde de aşağı yönlü risk oluşturabilir.

ABD’nin mali durumu küreseli etkiliyor

IMF ayrıca, ABD’nin mali görünümünün küresel finansal koşullar üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurguluyor. Doların rezerv para statüsü nedeniyle Washington’daki bütçe dengesi tartışmaları, gelişmekte olan ülkelerin borçlanma maliyetlerinden sermaye akımlarına kadar geniş bir alanı etkileyebiliyor. Yüksek açık ve borç seviyeleri uzun vadede faiz oranları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratırsa, küresel finansal kırılganlıklar artabilir.

Özetle IMF’nin mesajı çelişkili değil, ama uyarıcı. ABD ekonomisi bugün güçlü görünebilir; ancak mali disiplin sağlanmaz ve yapısal riskler kontrol altına alınmazsa, mevcut dayanıklılık kalıcı olmayabilir. Küresel sistemin merkezindeki bir ekonomide yaşanacak dengesizlik, zincirleme etkiler doğurabilir.

Asıl soru belki de şu: ABD, büyümenin konfor alanında kalmayı mı seçecek, yoksa mali yapısını güçlendirmek için zor ama gerekli adımları mı atacak?