IMF'den ABD'ye tebrik

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından, bankacılık sistemideki olası riskleri durdurmak için kararlı bir şekilde harekete geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve küresel sonuçlar için durumu izlediğini açıkladı.

Fonun Reuters'a yaptığı açıklamada, "IMF, ABD'deki son banka başarısızlıklarından kaynaklanan sistemik riskleri ele almak için Fed, Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve ABD Hazinesi tarafından atılan kararlı adımları memnuniyetle karşılıyor. IMF personeli, gelişen durumu yakından takip ediyor ve potansiyel küresel finansal istikrar etkilerini değerlendiriyor." ifadelerine yer verildi.