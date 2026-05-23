IMF’den Avrupa’ya borç uyarısı: Günü kurtarma dönemi bitti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Kıbrıs Lefkoşa’da düzenlenen bir toplantıda gayriresmi bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) maliye bakanlarına kritik bir uyarıda bulundu.

Bakanların stratejik değerlendirmelerine yönelik oluşturan raporda, mevcut ekonomi politikalarının değişmeden sürmesi halinde, ortalama bir Avrupa ülkesinin borç yükünün 2040 yılına kadar ulusal gelirinin yüzde 130'una ulaşacağına dikkat çekildi.

IMF, mevcut durumsa "idare etme" şeklindeki yaklaşımın sınırlarına dayandığına vurgu yaptı.

Krizden çıkmak için reçete

IMF tarafından hazırlanan raporda, savunma harcamaları, enerji dönüşümü ve yaşlanan nüfusun getirdiği emeklilik yüklerinin AB bütçelerinde devasa kara delikler oluşturacağı aktarıldı. Bu karanlık senaryoyu engellemek adına 27 üye ülkeye acil yapısal reform çağrısı yapıldı.

IMF'nin krizden çıkış için sunduğu reçetede 4 başlık yer aldı.

İş gücü ve sermaye mobilizasyonu

Vatandaşların blok içinde iş bulmak için daha rahat seyahat etmesi, şirketlerin istihdam yaratması teşvik edilmeli ve vatandaş birikimlerinin karlı yatırımlara dönüşmesi kolaylaştırılmalı.

Mevzuat ve enerji entegrasyonu

Ülkeden ülkeye değişen yasalar tek bir çatı altında toplanmalı ve AB enerji piyasaları tamamen entegre edilmeli.

Emeklilik yaşının yükseltilmesi

Yaşlanan nüfus yükünü hafifletmek adına emeklilik sistemleri reforme edilmeli ve emeklilik yaşı yukarı çekilmeli.

Devlet garantileri

Düşük karbonlu ve iklim dirençli riskli projelere devlet garantisi verilerek özel sermayenin bu alanlara çekilmesi sağlanmalı.

AB içindeki derin çatlak

IMF, inovasyon, enerji ve savunmanın "Avrupa'nın ortak kamusal malı" olarak kabul edilmesini ve bu harcamaların ortak borçlanma (ortak tahvil) yoluyla finanse edilmesini önerdi. Ancak bu öneri AB içinde derin bir çatlağı yeniden su yüzüne çıkardı.

İspanya, İtalya ve Fransa gibi borç yükü yüksek ülkeler ortak borçlanma fikrine sıcak bakarken; Almanya ve bazı Kuzey Avrupa ülkeleri bu modele şiddetle karşı çıkıyor.

Euro Bölgesi maliye bakanları başkanı Kyriakos Pierrakakis konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu alan görüş ayrılıklarının olduğu bir yer, ancak önümüzdeki aylarda bunu kesinlikle masaya yatırıp tartışacağız" ifadelerini kullandı.

“Günü kurtarma”

IMF, reformlar hayata geçirilse bile birçok AB ülkesinin borçlarını düşürebilmek için bütçe disiplinine ve mali sıkılaşmaya göğüs germek zorunda kalacağını aktardı.

Hükümetlerin parça parça veya yüzeysel düzenlemelerle günü kurtaramayacağını belirten IMF, raporunu şu sert uyarıyla noktaladı:

"Birçok ülkenin şu ana kadar benimsediği 'günü kurtarma' (idare etme) yaklaşımı artık sınırlarına ulaşıyor. Artan harcama baskılarına yanıt vermek için daha stratejik bir tepki verilmesi elzemdir. Değişiklikleri parça parça yapmak veya yalnızca yüzeysel düzenlemelerle yetinmek muhtemelen yetersiz kalacaktır."