IMF’den Çin’e sübvansiyon uyarısı: Ekonomik denge tehlikede

IMF raporunda, Çin’in sanayi sübvansiyonlarının toplam ekonomide önemli bir paya sahip olduğu ve bu düzeyin orta vadede azaltılması gerektiği vurgulandı. Sübvansiyonların düşürülmesi, üretimde aşırı kapasitenin ve fiyat baskılarının azalmasına yardımcı olabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

İç talep odaklı dönüşüm şart

Rapor ayrıca Çin ekonomisinin büyük ölçüde ihracata dayandığını, iç talebin yeterince desteklenmediğini ortaya koydu. Bu nedenle ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği için tüketim odaklı bir dönüşümün gerekli olduğu belirtiliyor. Bu değişim, iç piyasanın güçlenmesini ve dış ticaretteki gerilimlerin azalmasını sağlayabilir.

Çin hükümeti ise sübvansiyonların sanayiyi güçlendirmek ve küresel rekabette avantaj sağlamak için gerekli olduğunu savunuyor. IMF’nin önerileri ile Pekin’in mevcut politikaları arasındaki fark, önümüzdeki dönemde ekonomik tartışmaların odak noktası olmaya devam edecek.