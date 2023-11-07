IMF'den Çin'in büyüme tahminlerine revize

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin için 2023 ve 2024 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre, IMF 2023 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 5,0'dan yüzde 5,4'e ve 2024 beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya çıkardı.

IMF, ekim ayında yaptığı değerlendirmede Çin'de toparlanmanın "hız kaybettiğini" söylemişti.