IMF'den 'direnç cepleri' uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) perşembe günü yaptığı açıklamada, ilk çeyrek küresel büyümesinin nisan ayı tahminlerinde öngörülenin biraz üzerinde gerçekleştiğini, ancak o zamandan bu yana gelen verilerin, yavaşlayan ivme işaretlerinin yanı sıra direnç cepleri ile karışık bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

IMF, önümüzdeki hafta Hindistan'da yapılacak G20 finans liderleri toplantısı için hazırladığı brifing notunda, imalatın G20 ekonomileri genelinde zayıflık gösterdiğini ve küresel ticaretin zayıf kalmaya devam ettiğini fakat turizmin toparlandığı yerlerde hizmet olan talebin güçlü olduğunu belirtti.

Aşağı yönlü risklere dikkat çekti

IMF, Nisan 2023’te duyurduğu %2,8 olan küresel büyüme tahminini değiştirmedi. Ancak fon, risklerin çoğunlukla aşağı yönlü olduğunun altını çizdi. Bunlar arasında Ukrayna'daki savaşının şiddetlenme potansiyeli, inatçı enflasyon ve piyasaları bozabilecek finansal sektör stresi yer alıyor.

Uluslararası Para Fonu, enflasyonun 2022'de zirveye ulaşmış gibi göründüğünü ve çekirdek enflasyonun da gevşemekle birlikte çoğu G20 ülkesinde hedeflerin üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade etti.

IMF, tedarik zinciri aksaklıklarının azalması ve mal talebinin düşmesinin, ürünlerden kaynaklanan dezenflasyonist baskılarının muhtemel olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Fon, halihazırda dünya genelinde çekirdek enflasyonun ana itici gücü olan hizmet sektörü enflasyonunun düşmesinin daha uzun sürebileceği konusunda uyardı.