IMF'den 'enflasyon' uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, merkez bankalarının bir mali krizi önlemek için yüzde 2 hedefinin üzerinde daha uzun bir enflasyon dönemine tahammül etmek zorunda kalabilecekleri "rahatsız edici gerçeği" kabul etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Gopinath, Avrupa Merkez Bankası'nın Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen yıllık konferansında yaptığı konuşmada, politika yapıcıların, ağır borçlu ülkeler arasında gelecekte yaşanabilecek bir mali krizi çözmek ile inatçı enflasyonu dizginlemek için borçlanma maliyetlerini yeterince yükseltmek arasında keskin bir seçimle karşı karşıya kalma riski taşıdığını söyledi.

Gopinath konuşmasından önce Financial Times'a yaptığı açıklamada "Henüz o noktada değiliz ama bu bir olasılık. Böyle bir ortamda merkez bankalarının tepki fonksiyonlarını ayarladıklarını ve 'Tamam, belki enflasyonun bir süre daha yüksek olmasını tolere edebiliriz' dediklerini görebilirsiniz." dedi.

Gopinath: Enflasyon kalıcı olma riski taşıyor

Geçen yıl IMF'nin baş ekonomistliğinden Başkan yardımcılığına terfi eden Gopinath, birçok Avrupa hükümetinin yüksek borç seviyelerinin onları başka bir mali krize karşı savunmasız bıraktığını söyledi.

Gopinath, "Enflasyonun hedefe inmesinin çok uzun sürdüğünü kabul etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Bu benim ilk rahatsız edici gerçeğim. Enflasyonun kalıcı hale gelmesi riskini taşıdığımız anlamına geliyor" dedi.

Gopinath konuşmasında, "Hükümetler soruna yanıt vermek için mali alan ya da siyasi destekten yoksun olduğunda, merkez bankalarının finansal stresi hesaba katmak için para politikası tepki fonksiyonlarını ayarlamaları gerekebilir" dedi.

Ancak, önde gelen merkez bankalarının enflasyonun daha uzun süre yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmasını kabul etmelerinin önünde "yüksek bir çıta" olması gerektiğini, çünkü bunun 1960'larda ABD'de olduğu gibi fiyat artışını daha da yerleşik hale getirebileceğini sözlerine ekledi.