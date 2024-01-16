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IMF'den 'faiz indirimi' mesajı

IMF Başkan Yardımcısı Gopinath'a göre, bu yıl merkez bankalarının faiz indirimlerinin seviyesi hakkında kesin bir yargıya varmak için henüz çok erken olduğu mesajını verdi.

Haber Merkezi
Foreks
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IMF'den 'faiz indirimi' mesajı
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki bir panelde konuştu. Gopinath, "Piyasalar merkez bankalarının faiz oranlarını oldukça agresif bir şekilde düşürmesini bekliyor - bence bu sonuca varmak için biraz erken" dedi.

Merkez bankalarının enflasyonu düşürme görevinin henüz tamamlanmadığını savunan Gopinath, ABD ve Euro bölgesindeki nispeten sıkı işgücü piyasalarına dikkat çekti.

Gopinath, faiz indirimlerinin büyük olasılıkla 2024'ün ikinci yarısında geleceğini ve daha uzun vadede politika faizlerinin 2008 mali krizinden sonraki düşük faiz döneminden ortalama olarak daha yüksek olacağını vurguladı.

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