IMF'den faiz tahmini: Pandemi öncesi seviyeler hayal değil

Küresel zorlukları odaklanmayı temel alan, IMF ve Dünya Bankası Grubu'nun 2023 Bahar Toplantıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da başladı.

Toplantının gündem maddeleri ise, küresel zorluklara odaklanma başlığı altında, yüksek enflasyon, daha yavaş ekonomik büyüme ve yaşam maliyeti krizi. Özellikle dikkat çekilen noktalar hakkında ise, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Grup Başkanı David Malpass'tan ortak bir bildiri geldi.

COVID-19 salgınıyla beraber ortaya çıkan belirsizlikler ve bu belirsizlikler sebebiyle ortaya çıkan risklerin küresel ekonomi üzerinde yaratığı baskıya dikkat çeken bildiride, küresel anlamda inatçı olmayı sürdüren enflasyonun ve enflasyonla mücadele için alınan tedbirlerin küresel büyümeyi baskılamasının yalnızca genel nüfusu değil, büyük oranda yoksulları ve mali açıdan savunmasız olanları etkilediği belirtildi.

Ortak bildiri, uluslararası koordinasyonu daha da zorlaştıran jeopolitik parçalanma ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına ilişkin endişeleri de gündeme getirdi. Jeopolitik risklerin üstesinden gelmek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye ulaşmak için küresel ekonomilerin ve bu ekonomide aktörlerin ortak bir çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

Faizlerdeki yükseliş 'geçici'

Küresel enflasyon sebebiyle yükselen faiz oranlarının, enflasyonun gerilemesiyle birlikte pandemi öncesi düşük seviylere geri çekileceğini belirten IMF, borçlanma maliyetlerindeki artışı 'geçici' olarak nitelendirdi.

Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle küresel enerji fiyatlarında meydana gelen artışın enflasyonu tetiklediğine dikaket çeken IMF, "Analizimiz, reel faiz oranlarındaki son artışların muhtemelen geçici olduğunu gösteriyor. Enflasyon tekrar kontrol altına alındığında, gelişmiş ekonomilerin merkez bankaları muhtemelen para politikasını gevşetecek ve reel faiz oranlarını tekrar salgın öncesi seviyelere çekecektir" açıklamasında bulundu. İngiltere merkezli Polar Capital'da Fon Yöneticisi olan George Godber, özellikle yaşlı nüfüsun yoğun oldu ülkelerde enflasyonun daha hızlı gerileme göstereceğini ifade ederek, bu nüfusun harcama eğilimlerinin az olduğunu ve bununda enflasyondaki gerilemede etken olabileceğini söyledi.

Küresel ekonomiye umut revizyonu

Dünya Bankası Başkanı David Malpass tarafından yapılan bir açıklamaya göre, küresel ekonomik görünümün ocak ayındaki tahminlerden daha olumlu bir şekilde ilerliyor olması sebebiyle, küresel ekonomi bu yıl önceki tahmin olan yüzde 1,7'nin aksine, yüzde 2 büyüyebilir.