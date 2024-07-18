IMF’den Fed’e faiz indirimi için “bekle” açıklaması

IMF, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını “2024'ün sonlarına” kadar düşürmemesi gerektiğini ve hükümetin artan federal borcu yavaşlatmak için Başkan Joe Biden'ın yıllık 400.000 dolar eşiğinden daha az kazanan haneler de dahil olmak üzere vergileri artırması gerektiğini söyledi.

IMF, ABD ekonomi politikalarına ilişkin yıllık “Madde IV” incelemesinde, son haftalarda, güçlü ekonomik büyümeye rağmen ABD açıklarının artmaya devam etmesi ve Cumhuriyetçiler ile Demokratların Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde vergi ve harcama önerilerini formüle etmeleri nedeniyle daha fazla mali ihtiyatlılığa duyulan ihtiyacı vurguladı.

IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas salı günü yaptığı açıklamada, Fed'in güçlü işgücü piyasası nedeniyle para politikasını gevşetmeye başlamak için daha uzun süre beklemeyi göze alabileceğini söylemişti.

Ancak Madde IV raporunda, enflasyon verilerinde daha fazla yukarı yönlü sürprizden kaçınmak için bu değişimin “2024'ün sonlarında” gelmesi gerektiği belirtildi

Raporda, “Enflasyona yönelik belirgin yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında -bu yılın başlarında açıklanan verilerle daha da belirgin hale geldi- politika faizini ancak verilerde enflasyonun FOMC'nin yüzde 2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde geri döndüğüne dair daha net kanıtlar ortaya çıktıktan sonra düşürmek ihtiyatlı olacaktır” denildi.