IMF'den hükümetlere kısa vadeli borç uyarısı!

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Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomide artan kamu borçları ve yükselen finansman maliyetlerine ilişkin önemli bir uyarıda bulundu.

The Wall Street Journal'ın aktardığı değerlendirmeye göre IMF, hükümetlerin borçlanma maliyetlerini kısa vadede düşürmek amacıyla kısa vadeli Hazine bonolarına yönelmesinin, ilerleyen dönemde çok daha yüksek faiz yükleriyle karşılaşmalarına neden olabileceğini bildirdi.

Özellikle enflasyonun yeniden yükseldiği ve merkez bankalarının faiz artırmak zorunda kaldığı dönemlerde kısa vadeli borçlanmanın kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırabileceği belirtildi.

Hükümetler yüksek faizden kaçarken yeni riskler üstleniyor

Son yıllarda uzun vadeli devlet tahvillerinin faizlerinde yaşanan yükseliş, hükümetlerin borçlanma stratejilerini değiştirmesine neden oldu.

Piyasaya sunulan tahvil miktarının artması ve merkez bankaları gibi geleneksel uzun vadeli tahvil alıcılarının talebinin azalması, uzun vadeli borçlanma maliyetlerini yukarı taşıdı.

Bu gelişmeler karşısında bazı hükümetler, yüksek faiz oranlarını uzun yıllar boyunca sabitlemek yerine daha düşük faizli kısa vadeli borçlanma araçlarına yönelmeye başladı.

Ancak IMF'ye göre bu strateji, ilk aşamada finansman maliyetlerini düşürse de enflasyon ve faiz şoklarına karşı önemli riskler barındırıyor.

Kısa vadeli borçlanmanın tehlikesi ne?

Kısa vadeli borçların uzun vadeli tahvillere göre daha sık yenilenmesi gerekiyor.

Bu durum, merkez bankalarının enflasyonla mücadele amacıyla politika faizlerini artırdığı dönemlerde hükümetlerin borçlanma maliyetlerinin çok daha hızlı yükselmesine yol açabiliyor.

Uzun vadeli tahvillerde mevcut faiz oranları belirli bir süre için sabitlenirken, kısa vadeli borçlanmada hükümetler sürekli değişen piyasa koşullarına maruz kalıyor.

Dolayısıyla bugün daha düşük faizle borçlanan bir ülke, birkaç ay sonra aynı borcu çok daha yüksek maliyetle yenilemek zorunda kalabiliyor.

IMF, yüksek kamu borcunun kısa vadeli finansmanla birleşmesinin fiyat istikrarını yeniden sağlamayı zorlaştırabileceğine ve kamu bütçelerine ilave yük getirebileceğine dikkat çekiyor.

G7 ülkeleri arasında en fazla kısa vadeli borçlanan ABD

Kısa vadeli borçlanmaya yönelişin en dikkat çekici örneklerinden biri ABD oldu.

The Wall Street Journal'ın aktardığına göre ABD, G7 ülkeleri arasında bütçe açığının finansmanında kısa vadeli Hazine bonolarına en fazla ağırlık veren ülke konumunda bulunuyor.

ABD yönetiminin kısa vadeli borçlanmaya yönelmesinde, uzun vadeli tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi ve borçlanma maliyetlerini kontrol altında tutma isteği etkili oluyor.

Ancak kısa vadeli borçlanmanın payının artması, ABD kamu maliyesini gelecekteki faiz artışlarına karşı daha duyarlı hale getirebilir.

ABD'nin faiz faturası 2031'de milli gelirin yüzde 5,7'sine çıkabilir

IMF'nin değerlendirmesinde ABD'nin artan faiz giderlerine ilişkin tahminler de dikkat çekti.

ABD federal hükümetinin faiz ödemelerinin, Covid-19 salgını öncesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2,8'i seviyesindeyken 2031 yılında yüzde 5,7'ye ulaşması bekleniyor.

Bu gerçekleşirse ABD'nin yalnızca kamu borcunun faizleri için yaptığı harcamalar, milli gelire oranla Sosyal Güvenlik harcamalarına yaklaşık eşit düzeye ulaşacak.

Faiz giderlerindeki bu yükseliş, federal bütçe üzerindeki baskıyı artırırken diğer kamu harcamaları için ayrılabilecek kaynakları da sınırlayabilir.

Fransa da kısa vadeli borçlanmaya yönelmeyi değerlendiriyor

Kısa vadeli borçlanma eğilimi yalnızca ABD ile sınırlı değil.

Fransa da yatırımcıların uzun vadeli Fransız devlet tahvillerine yönelik talebinin zayıflaması nedeniyle daha fazla kısa vadeli borçlanmaya yönelmeyi değerlendiriyor.

Aktarılan bilgilere göre Avrupa Merkez Bankası, ABD-İran savaşının başlamasından bu yana politika faizini iki kez artırdı.

Piyasalarda yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapılabileceği ve 2027'de de ilave artışların gündeme gelebileceği beklentisi bulunuyor.

Bu görünüm, Fransa gibi yüksek kamu borcuna sahip ekonomilerin borçlanma stratejilerinde faiz riskinin daha fazla önem kazanmasına neden oluyor.

IMF: Küresel bütçe açıkları azaltılmalı

IMF, artan faiz ödemelerinin kamu borcunun sürdürülebilirliği açısından önemli bir sorun oluşturduğunu belirtiyor.

Fonun hesaplamalarına göre küresel kamu borcunun GSYH'ye oranını istikrara kavuşturabilmek için hükümetlerin faiz ödemeleri hariç bütçe açıklarını azaltması gerekiyor.

Bu kapsamda küresel faiz dışı bütçe açığının GSYH'ye oranının mevcut yüzde 3,3 seviyesinden yüzde 2,6'ya düşürülmesi gerektiği hesaplanıyor.

Ancak IMF'nin beklentilerine göre küresel faiz dışı bütçe açığının 2026 yılında daralmak yerine genişlemesi öngörülüyor.

Bu durum, hükümetlerin borç yükünü kontrol altına alma hedeflerini daha da zorlaştırabilir.

Yüksek borç ve kısa vade birleşince risk büyüyor

IMF'nin uyarısının merkezinde, yüksek kamu borcu ile kısa vadeli borçlanmanın aynı anda artmasının yarattığı risk bulunuyor.

Hükümetler uzun vadeli tahvillerdeki yüksek faiz oranlarını sabitlemekten kaçınarak kısa vadede maliyet avantajı elde etmeye çalışsa da enflasyonun yeniden yükselmesi durumunda borçlarını daha yüksek faizlerden çevirmek zorunda kalabilir.

Bu süreçte faiz ödemelerinin artması, bütçe açıklarının büyümesi ve yeni borçlanma ihtiyacının yükselmesi birbirini besleyen bir döngü oluşturabilir.

IMF'nin değerlendirmesi, özellikle gelişmiş ekonomilerde kamu borcunun yalnızca büyüklüğünün değil, vade yapısının da ekonomik istikrar açısından kritik önem taşıdığını ortaya koyuyor.