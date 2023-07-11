IMF'den İngiltere için 'faiz' mesajı

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, İngiliz ekonomisine ilişkin 4. Madde kapsamında yaptığı değerlendirmesini tamamladı. Buna göre, IMF, İngiltere ekonomisinin bu yıl yüzde 0,4 büyüyeceğini, büyümenin 2024'te yüzde 1, 2025 ve 2026'da ise yüzde 2 civarına çıkmasını bekliyor.

Enerji fiyatlarındaki düşüş ve diğer gelişmelerin etkisiyle enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 5,25 seviyesine gerilemesi beklenirken, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesinin altına 2025 ortası itibarıyla düşebileceği öngörülüyor.

İngiliz ekonomisi için kısa ve orta vadeli risk; fiyat ve ücret seviyelerinin beklentileri aşması ve bunun da yüksek enflasyona yol açması olarak görülüyor.

Değerlendirmede, IMF İcra Kurulu'nun, İngiliz ekonomisinin bu yıl resesyon riskini atlatmış olsa da belirsizlikleri barındırmaya devam ettiği görüşünde olduğu, büyümeyi baskılayacak risklerin bulunduğu, yüksek ve kalıcı enflasyonun kısa vadeli politikalar için en büyük zorluk olacağını düşündüğü kaydedildi.

IMF İcra Kurulu'nun, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) enflasyonist baskılara karşı 22 Haziran'daki 50 baz puanlık faiz artışını memnuniyetle karşıladığı aktarılan değerlendirmede, "Ekonomik görünüm ve ısrarcı enflasyona yönelik risk ve belirsizlikler dikkate alındığında, direktörler, parasal sıkılaştırmanın hızı ve büyüklüğünün sürekli gözden geçirilmesinin gerekli olduğu konusunda hemfikir. Enflasyonist baskılar ısrarcı olmaya devam ederse politika faizini daha fazla yükseltmek ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyede kalması gerekebilir." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 8,7 ile sabit kalmıştı.

BoE, enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den beri uyguladığı sıkılaştırma politikasına devam ederek 22 Haziran'daki 50 baz puan artışla politika faizini üst üste 13. kez artırmış ve yüzde 5'e çıkarmıştı.