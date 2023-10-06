IMF'den küresel ekonomi değerlendirmesi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, hizmetlere yönelik güçlü talebin ve enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemenin küresel ekonominin durgunluktan kurtulma şansını arttırdığını ancak mali ve finansal risklerin devam ettiğini söyledi.

IMF-Dünya Bankası'nın gelecek hafta yapılacak güz dönemi toplantıları öncesi konuşan Georgieva, 2020'den bu yana art arda gelen şokların küresel üretimden 3,7 trilyon dolar eksilttiğini, mevcut büyümenin pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında kaldığını ve orta vadeli büyüme beklentilerinin daha da zayıfladığını vurguladı.

İnatçı enflasyonun faiz oranlarının "daha uzun süre yüksek" kalması gerektiği anlamına geldiğini ve ekonomik parçalanmanın en çok yükselen ve gelişmekte olan ekonomileri vurma tehdidi taşıdığını anlatan Georgieva, IMF'nin Salı günü açıklanacak yeni Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun yavaş ve dengesiz bir toparlanma göstereceğini ve dünya genelindeki eğilimlerde keskin farklılıklar ortaya çıkacağını belirtti.

Georgieva, "Dünya ekonomisi kayda değer bir direnç gösterdi ve 2023'ün ilk yarısı, büyük ölçüde hizmetlere yönelik beklenenden daha güçlü talep ve enflasyonla mücadelede somut ilerleme nedeniyle bazı iyi haberler getirdi. Bu durum küresel ekonominin yumuşak bir iniş yapma şansını arttırıyor. Ancak gardımızı düşüremeyiz" diye konuştu.

"Büyüme hızı çok zayıf"

Mevcut küresel ekonomik büyüme hızının "oldukça zayıf" olduğunu, salgın öncesi ortalama %3,8'in oldukça altında olduğunu ve enflasyonun bazı ülkelerde 2025 yılına kadar hedefin üzerinde kalacağını söyleyen Georgieva, "Enflasyonla mücadele bir numaralı önceliktir. Enflasyonla mücadeleyi kazanmak için faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması gerekiyori. Enflasyonun yeniden yükselme riski göz önüne alındığında, politikanın erken gevşetilmesinden kaçınmak son derece önemlidir" dedi.

Georgieva, "yumuşak iniş" beklentilerinin çeşitli varlık fiyatlarının artmasına yardımcı olduğunu, ancak enflasyonun hızlı bir şekilde yeniden canlanmasının finansal koşulların keskin bir şekilde sıkılaşmasına yol açabileceğini vurguladı.