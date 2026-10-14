IMF'den küresel ekonomi için kritik uyarı: Dayanıklılığın sınırına gelindi

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin art arda yaşanan şoklara karşı gösterdiği dayanıklılığın sınırlarına yaklaştığını belirterek birçok ülkede ihtiyatlı ve sıkı para politikası uygulanmasının uygun olabileceğini söyledi.

Georgieva, küresel ekonomik görünümün yüksek belirsizlikler, önemli kırılganlıklar ve aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Ekonomilerin son yıllarda gösterdiği dayanıklılığın kalıcı olduğunun varsayılmaması gerektiğini ifade etti.

Gelişmiş ekonomilere mali disiplin eleştirisi

Georgieva, çok sayıda ülkenin pandemi sonrası toparlanma dönemini mali tamponlarını yeniden oluşturmak için yeterince değerlendiremediğini belirterek bu konuda en kötü performansı gelişmiş ekonomilerin sergilediğini söyledi.

Her yeni ekonomik şokun borç seviyelerini artırdığına dikkat çeken Georgieva, kamu gelirlerinin artırılması ve harcamaların rasyonelleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Küresel borç seviyelerinin gerilemesine karşın yükselen faiz oranları nedeniyle borç servis maliyetlerinin arttığını belirten Georgieva, birçok bölgede enflasyonun yüksek seyretmesinin faiz oranlarını yukarı taşıdığını ifade etti.

Yüksek faizler gelişmekte olan ülkeleri baskılıyor

Georgieva, gelişmiş ekonomilerdeki yüksek tahvil getirilerinin gelişmekte olan piyasalara yayıldığını ve finansman koşullarını sıkılaştırdığını belirtti.

Ülkeler arasındaki ekonomik ayrışma riskinin özellikle kalkınma sürecinde geride kalmış gelişmekte olan ülkeler açısından daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Düşük gelirli ülkelerin ve teknoloji sektöründeki büyümeden yararlanamayan ekonomilerin daha olumsuz koşullarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Georgieva, yapay zeka tedarik zincirleriyle bağlantılı ekonomilerin ise daha güçlü performans gösterdiğini kaydetti.

Yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyüme yeni riskler taşıyor

IMF Başkanı, yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyümenin küresel ekonomi açısından yeni bir risk oluşturduğunu belirtti. Yatırım eğiliminin tersine dönmesinin ekonomik faaliyetleri ve diğer sektörleri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Georgieva, tedarik zincirlerinde devam eden sıkıntıların enerji ve gıda fiyatlarında yeni artışlara yol açabileceğini, El Niño hava olayının da emtia ve tarım piyasalarındaki aksaklıkları artırabileceğini ifade etti.

IMF'nin makroekonomik ve finansal istikrarın korunması amacıyla ülkelere maliye ve para politikası çerçevelerini güçlendirme çağrısında bulunduğunu belirten Georgieva, birçok ülke için mevcut dönemin ihtiyatlı ancak şahin bir para politikası izlemek açısından uygun olabileceğini söyledi.