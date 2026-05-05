IMF’den küresel piyasalar için 2027 projeksiyonu: Jeopolitik riskler büyüme tahminlerini baskılıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından paylaşılan son projeksiyonlar, Orta Doğu’da devam eden gerilimin artık kısa vadeli bir dalgalanma olmaktan çıktığını ve küresel finansal istikrarı tehdit eden yapısal bir krize dönüştüğünü ortaya koyuyor. IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın yaptığı açıklamalarla desteklenen bu yeni rapor, çatışmaların 2027 yılına kadar sarkması halinde küresel büyüme tahminlerinin %2 seviyelerine kadar çekilebileceğine işaret ediyor. Bu durum, dünya ekonomisinin pandemi sonrası yakaladığı hassas toparlanma ivmesini tamamen kaybetmesi ve kalıcı bir stagflasyon dönemine girilmesi anlamına geliyor.

Enerji ve gıda koridorlarında fiyat istikrarı tamamen bozuluyor

IMF’nin en kötü durum senaryosu olarak belirlediği 2027 projeksiyonunda, enerji arz güvenliğinin sarsılmasıyla birlikte petrol fiyatlarının varil başına 125 dolar seviyesini aşması bekleniyor. Bu enerji şokuna paralel olarak, gübre üretimindeki aksamalar ve lojistik hatlardaki tıkanıklıkların gıda fiyatlarında %6 oranında ek bir enflasyonist baskı yaratacağı öngörülüyor. Söz konusu maliyet artışlarının sadece bölgeyle sınırlı kalmayacağı, küresel tedarik zinciri üzerinden tüm dünyada hanehalkı satın alma gücünü doğrudan zayıflatacağı rapor ediliyor.

Küresel para politikaları ve merkez bankaları için karar eşiği

Savaşın süresinin uzaması, dünya genelindeki merkez bankalarının enflasyonla mücadele stratejilerini de temelinden sarsıyor. IMF verileri, artan emtia fiyatlarının enflasyon beklentilerini kalıcı olarak bozması durumunda, beklenen faiz indirimlerinin süresiz olarak rafa kalkabileceğini ve sıkı para politikasının bir zorunluluk haline geleceğini gösteriyor. Bu tablo, özellikle borçluluk oranı yüksek olan gelişmekte olan piyasaların finansman maliyetlerini artırarak yeni bir küresel borç krizinin tetiklenmesi riskini masada tutuyor.