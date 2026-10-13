IMF'den merkez bankalarına uyarı: Daha fazla faiz artırımı gerekebilir

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başekonomisti Silvana Tenreyro, küresel ekonomide enflasyon risklerinin devam ettiğini belirterek, merkez bankalarının fiyat istikrarına odaklanmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Tenreyro, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve teknoloji yatırımlarından kaynaklanan baskıların enflasyonu artırması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini ifade etti.

Enflasyonla mücadelede sıkı para politikası vurgusu

Tenreyro, merkez bankalarının enflasyonu hedef seviyelerine düşürmek ve fiyat artışlarının ikincil etkilerini önlemek amacıyla para politikasını yeterince sıkı tutması gerektiğini belirtti.

Emtia fiyatlarındaki yükselişin çekirdek enflasyona yansımasının şimdilik sınırlı kaldığını söyleyen Tenreyro, politika yapıcıların risklere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Tenreyro, ülkelerin farklı para politikası duruşlarına ihtiyaç duyabileceğini ancak temel hedefin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, merkez bankalarının bağımsızlığının bu hedef açısından önemini koruduğunu söyledi.

Küresel ekonominin dayanıklılığına ilişkin uyarı

Küresel ekonominin yaşanan şoklara karşı dayanıklılık gösterdiğini belirten Tenreyro, bu dayanıklılığın sınırlarına yaklaştığı uyarısında bulundu.

Ekonomi politikalarının yalnızca krizlere tepki vermekten çıkarak ekonomik dayanıklılığı yeniden inşa etmeye odaklanması gerektiğini ifade etti.

Tenreyro, mali alanın yeniden oluşturulması ve arz tarafındaki dayanıklılığın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Yüksek kamu borcu bulunan ülkelerin bütçe açıklarını azaltmak için mali sıkılaştırmaya başlaması gerektiğini söyledi.

Tedarik zincirlerinde çeşitlendirme çağrısı

IMF Başekonomisti, aşırı hava olayları ve jeopolitik gelişmelerin neden olduğu arz kesintilerine karşı kapsamlı dayanıklılık stratejileri geliştirilmesini istedi.

Kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Tenreyro, kritik sektörlerde tampon kapasitenin artırılmasını ve özellikle enerji gibi alternatifleri sınırlı teknolojilere yatırım yapılmasını önerdi.

Üretimin tamamen ülke içine taşınmasının çoğu ekonomi açısından uygulanabilir olmadığını söyleyen Tenreyro, ticaret ortaklarının çeşitlendirilmesi, stratejik stokların artırılması ve hedefli teknoloji yatırımlarının önemini vurguladı.

Asya ekonomilerine yapay zeka desteği

Tenreyro, Asya'nın yapay zeka yatırımlarındaki artış sayesinde dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olduğunu belirtti.

Çin ve Hindistan'ın büyümenin temel itici güçleri arasında yer aldığını ifade eden Tenreyro, yapay zeka kaynaklı talebin diğer bölge ekonomilerini de desteklediğini söyledi.

Güney Kore, Singapur ve Vietnam'daki yapay zeka tedarik zincirlerinin ekonomik görünümünde belirgin iyileşme yaşandığını kaydetti.

Asya ekonomilerinin yapay zeka yatırımlarının desteğiyle enerji şoklarına karşı dayanıklılık gösterdiğini belirten Tenreyro, Tayland ekonomisinin bu yıl yüzde 2,1 büyümesini beklediğini açıkladı.

Latin Amerika'da ise yapay zekanın henüz güçlü bir büyüme unsuru haline gelmediğini, buna karşılık emtia ihracatçısı ülkelerin iyi performans gösterdiğini söyledi.

İngiltere'ye bütçe açığını azaltma çağrısı

Tenreyro, İngiltere'nin mali sıkılaştırmaya başlaması bakımından G7 ülkeleri arasında öne çıktığını belirtti.

IMF'nin İngiltere'ye mesajının mevcut mali konsolidasyon politikasını sürdürmek olduğunu ifade eden Tenreyro, hükümetin bütçe açığını azaltmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Tenreyro, mali alanın yeniden oluşturulması ve ekonomilerin arz şoklarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesinin önemli çalışmalar gerektirdiğini ancak ekonomik dayanıklılığın yeniden sağlanması açısından gerekli olduğunu vurguladı.