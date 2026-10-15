IMF’den Orta Doğu için savaş alarmı: Ekonomide daralma bekleniyor

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Orta Doğu’daki çatışmaların ekonomik etkilerinin 2026 boyunca hissedilmesi bekleniyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Pakistan’ı kapsayan bölge için büyüme tahminini daralma yönünde şekillendirdi. Kurum, 2025’te %3,3 büyüyen bölge ekonomisinin bu yıl %1,3 küçüleceğini öngörüyor.

2027 için açıklanan %6,6’lık büyüme tahmini ise ekonomik faaliyette güçlü bir toparlanma ihtimaline işaret ediyor. Ancak bu görünüm, ülkelerin savaştan ne ölçüde etkilendiğine ve üretim ile ticaretin hangi hızla yeniden düzene gireceğine bağlı olacak.

Petrol üretimindeki kayıplar belirleyici olacak

Çatışmaların ekonomik yükü, özellikle doğrudan etkilenen petrol ihracatçısı ülkelerde yoğunlaşıyor. IMF, bu ülkelerde 2026'da sert bir ekonomik daralma yaşanmasını bekliyor. Enerji üretiminin normale dönmesi durumunda ise 2027’de belirgin bir toparlanma görülebileceğini değerlendiriyor.

Bununla birlikte üretimdeki iyileşmenin savaşın ekonomik etkilerini tamamen ortadan kaldırması beklenmiyor. IMF’nin değerlendirmesine göre petrol üretimi, toparlanma gerçekleşse bile çatışmalar öncesinde öngörülen seviyelerin altında kalacak. Petrol ithalatçısı ülkeler ise mevcut koşullar karşısında daha dirençli bir tablo çiziyor.

Enerji piyasasında arz endişesi sürüyor

Petrol fiyatları açısından mevcut risklerin başında, arzın yeniden kesintiye uğrama ihtimali geliyor. Savaş öncesindeki arz fazlası, alternatif taşıma güzergâhlarının devreye girmesi, talepteki değişimler ve stokların kullanılması, piyasadaki ilk şokun etkisini sınırlayan unsurlar oldu.

Ancak bu koruyucu etkenlerin gücü azalıyor. Petrol stoklarının düşmesi ve kullanılabilir atıl üretim kapasitesinin daralması, yeni arz kesintilerinin fiyatlara daha sert yansıması ihtimalini artırıyor. IMF, enerji piyasalarındaki gelişmelerin bölgenin ekonomik görünümü açısından yakından izlenmesi gerektiğine işaret ediyor.

Toparlanmanın önündeki en büyük tehdit savaş

IMF Orta Doğu ve Orta Asya Direktörü Cihad Azur, savaşın bölge ülkelerinde farklı ekonomik sonuçlar yarattığını belirtti. Azur’un değerlendirmesinde, enerji üretimi ve ticaretin normale dönüş hızı ile ülkelerin makroekonomik istikrarı koruma kapasitesi öne çıktı.

IMF, çatışmaların uzamasını 'bölge ekonomileri için en büyük risk' olarak tanımladı. IMF ayrıca ülkelerin olası ekonomik şoklara karşı mali tamponlarını güçlendirmesini, fiyat istikrarını öncelikli tutmasını ve ihtiyatlı maliye politikalarını sürdürmesini önerdi.