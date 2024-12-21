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IMF'den Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödemeye onay

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödeme yapılmasına onay verdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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IMF'den Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödemeye onay
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Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulunun Ukrayna'ya 4 yıllık finansman paketi kapsamındaki altıncı incelemesini tamamladığı ifade edildi.

Altıncı incelemenin tamamlanmasıyla Ukrayna'ya yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında ödeme yapılacağı belirtilen açıklamada, böylece finansman paketi kapsamındaki toplam ödemenin 9,8 milyar dolara çıkacağı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya 15,5 milyar dolarlık 48 ay süreli finansman paketinin 31 Mart 2023'te onaylandığı anımsatılarak, programın, Ukrayna'nın uzun vadeli büyümesini teşvik etmek amacıyla ekonomik toparlanmayı desteklemeyi, yönetişimi geliştirmeyi ve kurumları güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Ülke ekonomisine dair değerlendirmelere de yer verilen açıklamada, Ukrayna'nın program kapsamındaki performansının güçlü kalmaya devam ettiği ve hedeflerin karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, 2024 yılına dair ekonomik büyümenin, enerji şoklarına karşı beklenenden daha iyi direnç göstermesi nedeniyle yükseltildiğine işaret edilerek, "Ancak giderek sıkılaşan iş gücü piyasası, Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırılarının etkisi ve savaşa ilişkin devam eden belirsizlik nedeniyle 2025 yılında bir yavaşlama beklenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

IMF'nin açıklamasında, ülkede genel olarak görünümün son derece yüksek belirsizliğe tabi olmaya devam ettiği belirtildi.

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