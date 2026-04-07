IMF’den Uyarı: Savaş enflasyonu artırıp büyümeyi yavaşlatacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomide daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme döngüsünü tetikleyeceğini açıkladı. Gelecek hafta Washington'da düzenlenecek IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesinde konuşan Georgieva, savaşın enerji arzında tarihin en büyük aksaklıklarından birine yol açtığını vurguladı.

Georgieva, çatışmaların hızla sona ermesi halinde bile IMF’nin gelecek hafta açıklayacağı küresel ekonomik tahminlerde büyüme beklentisini aşağı, enflasyon tahminini ise yukarı yönlü revize edeceğini belirtti.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatması nedeniyle dünya petrol ve gaz arzının beşte biri sekteye uğradı. Georgieva, küresel petrol arzının yüzde 13 oranında azaldığını, bunun helyum ve gübre gibi bağlantılı tedarik zincirlerine de yansıdığını ifade etti. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre savaşta 72 enerji tesisi zarar gördü, bunların üçte biri ciddi hasar aldı. Katar’ın doğal gaz üretiminin yüzde 17’sini yeniden devreye almasının üç ila beş yıl süreceği öngörülüyor.

IMF’nin 14 Nisan’da yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünümü raporunda çeşitli senaryolar sunulması bekleniyor. Mart sonunda yayımlanan bir blog yazısında, savaşın asimetrik şok etkisi ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle büyüme tahmininde aşağı yönlü risklere işaret edilmişti. Savaş öncesinde IMF, küresel büyümenin 2026’da yüzde 3,3, 2027’de yüzde 3,2 olacağı yönünde küçük bir yukarı revizyon planlıyordu. Georgieva, “Artık tüm yollar daha yüksek fiyatlara ve daha yavaş büyümeye çıkıyor” dedi.

Georgieva, yoksul ve enerji rezervi olmayan ülkelerin en ağır darbeyi alacağını, mali alanı dar olan bu ülkelerde sosyal huzursuzluk riskinin arttığını vurguladı. IMF’nin bazı ülkelere finansman desteği talepleri geldiğini, mevcut kredi programlarının genişletilebileceğini belirtti. IMF üyelerinin yüzde 85’i enerji ithalatçısı konumunda. Geniş kapsamlı enerji sübvansiyonlarının çözüm olmadığını söyleyen Georgieva, bunun enflasyonist baskıları artırabileceğini ifade etti. “Savaş bugün sona erse bile dünyanın geri kalanına kalıcı olumsuz etkileri olacaktır” dedi.